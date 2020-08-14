Киев сожалеет о решении Минска отпустить "вагнеровцев"

Офис президента Украины сообщил, что ждал от Беларуси более взвешенного решения относительно группы из 33 лиц, которые были сперва задержаны, а затем беспрепятственно вернулись в Россию. "Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу, 14 августа.

При этом Киев подчеркнул право Минска на самостоятельное принятие решений. "Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в сообщении.

У Киева есть доказательства участия "вагнеровцев" в донбасском конфликте

Ранее Киев обратился к Минску с просьбой о выдаче "вагнеровцев". "Могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований РФ", - заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Он констатировал, что белорусская сторона не отправила украинской официального ответа на запрос и экстрадиционные документы.

Россияне, задержанные 29 июля под Минском, вернулись домой, сообщила в пятницу Генпрокуратура РФ. По ее данным, в страну вернулись 32 человека из 33. Белорусские власти называли задержанных членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

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