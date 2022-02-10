 Киев назвал учения российского ВМФ частью гибридной войны | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2022

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Россия

Киев назвал учения российского ВМФ частью гибридной войны

Из-за крупных учений РФ половина акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив будут закрыты для судоходства. Для участия в маневрах прибыли шесть кораблей Северного и Балтийского флотов.

Корабли Черноморского флота в Севастополе (фото из архива)

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против решения России заблокировать в середине февраля часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив для проведения военно-морских учений. Беспрецедентно большая часть морей будет закрыта для судоходства, в том числе для торговых судов из третьих стран, это может вызвать негативные последствия для Украины, говорится в заявлении украинского МИДа, опубликованном в четверг, 10 февраля. Киев расценивает эти действия России как часть гибридной войны.

Издание Black Sea News опубликовало 9 февраля карту районов Черного и Азовского морей, которые будут закрыты для судоходства с 13 по 19 февраля. По данным издания, речь идет примерно о половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, а также акватории западнее и юго-западнее аннексированного Крыма. В результате доступ к Одесскому порту будет затруднен, а к Мариуполю - перекрыт.

Руководство Черноморского флота: Учения - плановые

По данным пресс-службы Черноморского флота РФ в Черном море пройдут плановые учения, в которых будут задействованы корабельные тактические группы флота. Кроме того, для участия в них прибыли шесть больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов.

20 января министерство обороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов и свыше 10 тысяч военнослужащих в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Запад опасается вторжения России в Украину

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях НАТО и России. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На Западе опасаются, что Москва готовится к вторжению в соседнюю страну. Кремль отрицает планы военной агрессии. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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