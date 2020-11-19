 Сулейман Керимов подал иски сразу к нескольким СМИ | Новости из Германии о России | DW | 20.11.2020

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Россия

Сулейман Керимов подал иски сразу к нескольким СМИ

Сенатор от Дагестана требует от Forbes, "Ведомостей" и "Версии" выплатить ему 50 тысяч рублей и удалить статью "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень". Ранее суд уже отклонял его иск.

Сулейман Керимов

Сулейман Керимов

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски к журналу Forbes, а также газетам "Ведомости" и "Версия". Об этом сообщил в четверг, 19 ноября, руководитель юридического отдела "Ведомостей" Алим Ульбашев на сайте издания.

Истец требует удалить опубликованную в ноябре 2017 года статью "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень", а также выплатить ему по 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

К иску привлекли пользовательницу Facebook

В июне нынешнего года Гагаринский суд Москвы отклонил аналогичные иски Керимова, сочтя, что они поданы не по адресу. Теперь Керимов обратился в Басманный суд. Помимо СМИ ответчиком значится пользовательница Facebook Наринэ Давыдова, которая опубликовала в соцсети пост со ссылками на статью в этих изданиях.

По словам Алима Ульбашева, привлечение Давыдовой к этому делу позволило Сулейману Керимову обратиться именно в Басманный суд. В "Ведомостях" назвали иск необоснованным, поскольку Керимов оспаривает лишь один абзац, но при этом требует удалить всю статью.

В прошлом иске сенатор просил признать не соответствующими действительности сведения о его причастности к штурму офиса строительной компании "Развитие" в Москве в 2005 году, отметили в журнале Forbes.

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    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

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    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Контекст

Франция сняла обвинения с Керимова

Российский сенатор Сулейман Керимов подозревался в уклонении от уплаты налогов при скупке недвижимости на Лазурном берегу.  

Керимов мог незаконно ввезти во Францию до 750 млн евро

По версии следствия, при въезде во Францию российский сенатор "забыл" задекларировать миллионы евро. "Цель манипуляций заключалась в отмывании незаконных средств" путем покупки объектов недвижимости, пояснил прокурор.  

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