Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак и что она находится на "ранней стадии" лечения. В соответствующем видеообращении, опубликованном в пятницу, 22 марта, она назвала свою реакцию на этот диагноз "огромным шоком".

Принцесса рассказала, что в январе перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне. Операция прошла успешно, но анализы, проведенные после нее, показали наличие ракового заболевания. "Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", - добавила Кейт Миддлтон.

По ее словам, она чувствует себя хорошо и с каждым днем становится все сильнее. Принцесса поблагодарила своего мужа принца Уильяма за то, что он был рядом с ней, а также общественность - за поддержку. "Надеюсь, вы поймете, что нам как семье сейчас необходимы время, пространство и уединение, пока я завершаю лечение", - сказала принцесса.

Рак ранее обнаружили и у короля Карла III

Ранее Букингемский дворец сообщил, что у 75-летнего британского монарха Карла III обнаружили рак. В заявлении не уточнили, какой именно тип заболевания был диагностирован, но заявили, что это не рак простаты.

Во время лечения Карл III продолжит заниматься государственными обязанностями и официальной работой с документами в обычном режиме. Однако врачи посоветовали ему отложить исполнение публичных обязанностей.

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