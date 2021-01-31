 Каждые выходные - в ледяную прорубь. Немецкий опыт (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 01.02.2021

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По Германии

Каждые выходные - в ледяную прорубь. Немецкий опыт (фото)

Окунуться в прорубь только раз за всю зиму? Зачем отказывать себе в удовольствии, если это можно делать каждые выходные?!

Хассельфельде

Хассельфельде • "Ледяные жемчужины" (Hasselfelder Eisperlen) - так называется клуб любителей закаляться в холодной воде, созданный в немецком регионе Гарц в городе Хассельфельде несколько лет назад. Сейчас он насчитывает около десяти человек. В зимний сезон хассельфельдские моржихи и моржи встречаются каждые выходные в купальне на Лесном озере, питающемся из родника. Иногда устраивают водные процедуры и посреди недели.

Если хочешь быть моржом, окунайся!

Весной члены клуба проводят субботники, чтобы подготовить здешний пляж для всех к новому летнему сезону - ремонтируют и красят скамейки, убирают территорию, готовят кабинки для переодевания, песочницу и так далее. Летом вход в этот бассейн на озере стоит 2,50 евро для взрослых и 1 евро для детей. Зимой же члены клуба купаться здесь могут бесплатно, сколько душе угодно!

"Ледяные жемчужины" из Гарца. Фотографии

Хассельфельде
Хассельфельде
Хассельфельде

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    Автор: Максим Нелюбин


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