Казакам, включенным в состав Росгвардии, выдадут оружие

Личному составу казачьих подразделений, которые будут включены в состав Росгвардии, выдадут табельное оружие. Эту информацию подтвердил во вторник, 13 июля, в Москве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. “Они будут служащими Росгвардии, почему им не выдавать? Они перестанут быть казаками. Они де-юре будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими обязанностями”, - пояснил Песков. По его словам, новые подразделения создадут в тех регионах, “где традиционно много казаков живет”. В то же время он оговорил, что отдельных казачьих подразделений в войсках Росгвардии не будет.

Создать казачьи батальоны в Росгвардии предложил Юрий Чайка



Создать в составе Росгвардии отдельные казачьи батальоны предложил в июне текущего года полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, отметив, что "важно интегрировать российское казачество в систему госуправления и привлекать казачьи молодежные организации к участию в мероприятиях по реализации молодежной политики".



"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", - подчеркнул Чайка.

В конце прошлой неделе на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство - 2021" в Нальчике он же сообщил, что идею привлечения казаков к службе в Росгвардии поддержал Владимир Путин.

Смотрите также: