Путин одобрил создание казачьих подразделений в Росгвардии

По словам полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, глава государства Владимир Путин одобрил идею создания отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии. Об этом Чайка заявил в субботу, 10 июля, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство - 2021", передает РИА "Новости".

Как рассказал бывший российский генпрокурор, он письменно изложил Путину свое мнение о том, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии, и тот поддержал эту инициативу.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", - приводит агентство слова Чайки.

Он уже весной этого года предлагал привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности. В июне Чайка сообщил, что изучается вопрос о привлечении Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности - предполагалось, что члены казачьих обществ будут проходить военную службу по контракту.

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