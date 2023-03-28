Суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой

Дело художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой повторно направлено на рассмотрение в суд. Ее обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков вульвы в сообществе соцсети "В контакте".

Во Владивостоке 9-й кассационный суд отменил оправдательный приговор по делу Юлии Цветковой. Новое рассмотрение дела состоится в суде Комсомольска-на-Амуре. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил адвокат Александр Пиховкин.

Уголовное дело против художницы было возбуждено в 2019 году. Сторона обвинения требовала назначить Цветковой наказание в три года и два месяца колонии общего режима за распространение порнографии (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ). Причиной послужили акварельные рисунки вульвы, которые художница публиковала в администрируемом ей сообществе "Монологи вагины" соцсети "В контакте". Как сказано в описании паблика, его цель - снять табу с женской физиологии. Художница свою вину не признала.

Первое рассмотрение уголовного дела состоялось летом 2022 года. Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу по реабилитирующим обстоятельствам. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, однако жалоба была отклонена Хабаровским краевым судом.

"Шаг в средневековье"

"Отменой оправдательного приговора Юле мы бы шагнули в средневековье", - писали в Telegram-канале "Я/Мы Юлия Цветкова" в ноябре 2022 года. Тогда поддерживающие художницу радовались тому, что краевой суд утвердил оправдательный приговор. Правозащитная организация Amnesty International назвала его "редким примером справедливости в современной России". Теперь Юлии вновь грозит тюремный срок.

Преследуемая за свои взгляды, с 2019 года художница и ЛГБТ-активистка столкнулась со штрафами за пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних, домашний арест, ограничение передвижения и занесение в список "иностранных агентов".

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