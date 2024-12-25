Кардиохирурга в РФ приговорили к четырем годам за донат ФБК

Суд в Москве приговорил кардиохирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии за пожертвования в Фонд борьбы с коррупцией.

Перовский суд Москвы приговорил кардиохирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима по статье о финансировании "экстремистской деятельности" (ч.1 ст.282.3 УК РФ) во вторник, 24 декабря. Об этом говорится в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы". Издание SOTAvision уточняет, что поводом для такого приговора стали пожертвования Тищенко Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) соратников покойного российского оппозиционера Алексея Навального.

Адвокат Ивана Тищенко Наталья Тихонова в комментарии агентству РБК сообщила, что сторона защиты "шокирована приговором" и планирует его обжаловать. "Это слишком суровое наказание для человека, который спас тысячи человеческих жизней за свою практику и уж совершенно точно не имел никаких намерений к причинению опасности конституционному строю России. Он оформил подписку до признания ФБК экстремистской организацией и забыл отписаться", - сказала она.

SOTAvision также отмечает, что хирург, еще будучи на свободе, рассказывал журналистам, что жертвовал ФБК деньги до признания его "экстремистским" в России, однако забыл вовремя отменить подписку. Свою вину по этому делу Тищенко признал. Его дело рассматривалось всего неделю, с 17 декабря 2024 года.