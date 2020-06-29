 Власти Венесуэлы объявили посла ЕС персоной нон грата | Новости из Германии о Европе | DW | 25.02.2021

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Европа

Власти Венесуэлы объявили посла ЕС персоной нон грата

Исабель Брильанте Педроса должна покинуть Венесуэлу в течение 72 часов. Решение о выдворении дипломата принято после введения ЕС санкций против сторонников Мадуро.

Хорхе Арреаса и Исабель Брильанте Педроса

Хорхе Арреаса и Исабель Брильанте Педроса

Каракас объявил посла ЕС Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата и дал ей 72 часа, чтобы покинуть страну. Это решение принято вскоре после того, как Брюссель расширил санкции против сторонников режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Как в среду, 24 февраля, сообщил руководитель МИД этой страны Хорхе Арреаса в эфире телеканала VTV, он передал дипломату соответствующее уведомление.

Национальная ассамблея - парламент страны - сообщила о неприятии санкций и призвала проверить работу представительства Евросоюза в Каракасе.

Это не первый раз, когда венесуэльские власти хотят выслать Исабель Брильанте Педросу. В прошлом это намерение прозвучало в июле 2020 года, также после очередного раунда ограничительных мер ЕС. Тогда, однако, по истечении 72 часов правительство изменило свое решение.

Новый раунд санкций Евросоюза

Евросоюз 22 февраля опубликовал в Официальном журнале ЕС информацию о включении в черный список 19 венесуэльских физических лиц. По мнению Брюсселя, они несут ответственность за подрыв избирательных прав оппозиции, а также "за серьезные нарушения прав человека и ограничения основных свобод". Всего же число фигурантов перечня увеличилось до 55.

Ранее, в декабре 2020 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге заявил, что у него есть "весомые основания" полагать, что власти Венесуэлы совершали преступления против человечности. Они, предположительно, имели место с апреля 2017 года. В причастности к подобным деяниям подозреваются власти и вооруженные силы Венесуэлы, а также "отдельные, лояльные правительству лица".

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    Автор: Мирьям Герке


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