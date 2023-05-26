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ПолитикаГермания

Олаф Шольц отверг возможность "холодного мира" в Украине

Сергей Ромашенко
30 мин. назад

России не следует рассчитывать на замораживание линии фронта в Украине, заявил канцлер ФРГ. Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с украинской территории, но не уточнил, должна ли Москва освободить и Крым.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) предостерег Москву от надежд на то, что война в Украине может быть заморожена вдоль границ украинских территорий, оккупированных Россией. "Россия должна понять, что не может быть речи о заключении "холодного мира" путем проведения "границы" между Россией и Украиной по нынешней линии фронта. Это узаконило бы захватническую войну Путина", - заявил Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger, обнародованном в пятницу, 26 мая.

"Речь идет о справедливом мире, и залог такого мира - вывод российских войск", - указал федеральный канцлер. При этом Шольц оставил открытым вопрос, относится ли это требование и к Крыму, аннексированному Россией в 2014 году.

Уклончивый ответ по поводу Крыма

На уточняющий вопрос канцлер лишь повторил свои слова: "Вывод войск. Не наше дело формулировать за Украину, какие договоренности она хочет заключить". При этом Шольц, говоря о выводе войск, использовал грамматически расплывчатую формулировку, из которой неясно, имел ли он в виду вывод всех российских войск, или только их части.

Шольц также уклонился от вопроса, нужно ли свергнуть президента России Владимира Путина. "Я невысокого мнения о таких спекуляциях. В конечном счете правительства в Москве и Киеве должны будут достичь договоренности", - сказал он.

Канцлер также отметил, что уже довольно давно не разговаривал с Путиным по телефону, но намерен снова поговорить с ним в подходящее время.

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