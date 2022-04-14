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Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

На конкурсе "Евровидение-2022" в Италии Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Букмекеры включают ее в число фаворитов. Из-за российской агрессии у участников группы не было возможности проводить репетиции. Впервые после начала войны Kalush Orchestra удалось выйти на сцену в Израиле. Для музыкантов эти гастроли стали возможностью собрать средства для украинских беженцев.