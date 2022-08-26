Калифорния запретит продажу новых авто с ДВС c 2035 года

Калифорния отказывается от автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем. Власти самого населенного штата пошли на этот шаг, чтобы сократить объем выбросов парниковых газов.

Калифорния серьезно относится к проблеме автомобильных выхлопов: с 2035 года в штате перестанут продавать новые автомобили с бензиновым или дизельным двигателем. Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) в четверг, 25 августа, принял соответствующее решение.

По словам главы ведомства Лианы Рэндольф, Калифорния взяла на себя роль первопроходца на национальном и глобальном уровнях "с амбициозными, но достижимыми целями". Губернатор самого населенного штата Гэвин Ньюсом еще в 2020 году запустил реформу по сокращению выбросов парниковых газов, согласно которой бензиновые и дизельные автомобили должны постепенно исчезнуть с калифорнийских улиц. Ожидается, что на электромобили и гибриды с 2026 года будет приходиться более трети продаж новых транспортных средств, а с 2030-го - свыше 65 процентов.

В Калифорнии - крупнейший рынок новых автомобилей в США, уже сегодня значительную его долю занимают электромобили. Но в то же время этот американский штат особенно сильно страдает от загрязнения воздуха и постоянных лесных пожаров. По данным губернатора, более 50 процентов выбросов парниковых газов штата приходится на транспорт. Реформа призвана сократить объем выбросов на 35 процентов.

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