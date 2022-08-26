  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Автомобили на шоссе в районе Лос-Анджелеса
Загруженное шоссе в районе Лос-АнджелесаФото: Mike Blake/REUTERS
Автомобили и транспортСША

Калифорния запретит продажу новых авто с ДВС c 2035 года

Анастасия Аринушкина
39 мин. назад

Калифорния отказывается от автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем. Власти самого населенного штата пошли на этот шаг, чтобы сократить объем выбросов парниковых газов.

https://www.dw.com/ru/kalifornia-zapretit-prodazu-novyh-avtomobilej-s-dvs-c-2035-goda/a-62934464

Калифорния серьезно относится к проблеме автомобильных выхлопов: с 2035 года в штате перестанут продавать новые автомобили с бензиновым или дизельным двигателем. Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) в четверг, 25 августа, принял соответствующее решение.

По словам главы ведомства Лианы Рэндольф, Калифорния взяла на себя роль первопроходца на национальном и глобальном уровнях "с амбициозными, но достижимыми целями". Губернатор самого населенного штата Гэвин Ньюсом еще в 2020 году запустил реформу по сокращению выбросов парниковых газов, согласно которой бензиновые и дизельные автомобили должны постепенно исчезнуть с калифорнийских улиц. Ожидается, что на электромобили и гибриды с 2026 года будет приходиться более трети продаж новых транспортных средств, а с 2030-го - свыше 65 процентов.

В Калифорнии - крупнейший рынок новых автомобилей в США, уже сегодня значительную его долю занимают электромобили. Но в то же время этот американский штат особенно сильно страдает от загрязнения воздуха и постоянных лесных пожаров. По данным губернатора, более 50 процентов выбросов парниковых газов штата приходится на транспорт. Реформа призвана сократить объем выбросов на 35 процентов.

Смотрите также:

Как немцы наладили ресайклинг автобатарей

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Elektroauto e.Go Life

Электромобили: университет обгоняет автогигантов

Электромобили: университет обгоняет автогигантов

Streetscooter, e.Go Life, e.Go Mover - электромобили из университета в немецком Ахене. Своими инновационными разработками ученые совершают на рынке переворот.
Образование
20 ноября 2017 г.
Производство аккумуляторных батарей на заводе Volkswagen в немецком Зальцгиттере

Батареи для Tesla и накопителей электроэнергии: кто лидеры инноваций?

Батареи для Tesla и накопителей электроэнергии: кто лидеры инноваций?

Аккумуляторы принципиально важны для успеха электромобилей и возобновляемой энергетики. Илон Маск обещает снизить цены, а эксперты назвали страны и компании, двигающие технологию вперед.
Технологии
25 сентября 2020 г.
external

Революция в автопроме: в Германии делают ставку на производство массовых электромобилей (04.11.2019)

Революция в автопроме: в Германии делают ставку на производство массовых электромобилей (04.11.2019)

Концерн Volkswagen начинает выпуск своей перспективной модели ID3. Однако эксперты считают, что немцы проспали автомобильную революцию.
Автомобили и транспорт
4 ноября 2019 г.
03:39 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевая подготовка иностранных добровольцев

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Конфликты
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Российский медведь лежит на кушетке на приеме у психологу и жалуется: "Не хотят давать шенгенские визы..." - карикатура DW

Запрет на выдачу виз в ЕС, или Новая головная боль россиян

Запрет на выдачу виз в ЕС, или Новая головная боль россиян

Миграция
12 ч. назад
Россия

Беларусь

Павел Белоус до ареста

"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

Политика
16 ч. назад
Беларусь

Украина

В Киеве в День независимости Украины, 24 августа 2022 г.

День независимости Украины: праздник под вой сирен

День независимости Украины: праздник под вой сирен

Конфликты
24 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
6 мин. назад
Германия
На главную страницу