Какова будет судьба украинских военных в российском плену? (04.08.2022)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Россия держит в плену более 7 тысяч украинских солдат. Что с ними будет?
НАТО приняла новую стратегическую концепцию, в которой Россия объявлена "самой серьезной угрозой" безопасности альянса. Канцлер ФРГ Шольц пообещал Украине дальнейшие поставки вооружений.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июня.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 апреля.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия