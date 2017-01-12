 Какова будет судьба украинских военных в российском плену? (04.08.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.08.2022

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Какова будет судьба украинских военных в российском плену? (04.08.2022)

Россия держит в плену более 7 тысяч украинских солдат. Что с ними будет?

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