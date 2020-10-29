Какое хобби немцы открыли для себя заново

Мастерить, вязать, шить, - желание приложить руку к созданию очередного и полезного в быту шедевра снова увлекло немцев всех возрастных групп. В последнее время все рекорды среди любителей рукодельничать побил интерес к кройке и шитью. Казалось бы, недостатка в одежде и прочих текстильных товарах в стране не наблюдается. И все же факт налицо: жители Германии с очевидным удовольствием (это подтверждают и исследования последних лет) проводят свое свободное время за швейной машинкой. В чем причина?

Терапия в формате "сделай сам"

Швея-блогер Эльке Пульс (Elke Puls) из Штансдорфа сравнивает шитье со "спокойной гаванью", где можно укрыться от штормовых будней. Для нее это способ расслабиться, прийти в себя. Так ей удается, пусть даже и на полчаса, отключиться от проблем и забот, порадоваться удачно сшитой вещи, получить заряд положительной энергии. Энергии, столь необходимой для поддержки родных и близких, признается мать троих детей. Поэтому заниматься шитьем, особенно в кризисные времена, стоит обязательно, уверена автор блога EllePuls. Ей такой "своеобразный вид медитации" реально помог пережить период тяжелой болезни старшего сына, нуждающегося в круглосуточном уходе.

Свое домашнее ателье, где можно всецело предаваться любимому занятию, Эльке Штайнбек (Elke Steinbeck) из гессенского города Грисхайма (неподалеку от Дармштадта) называет оазисом, "райским уголком". Шьет Эльке с малых лет, опытной наставницей была ее бабушка - профессиональная швея. Теперь, помимо основной работы, Эльке делится опытом: она дает уроки шитья - в школах и в своей учебной мастерской Mausfabrik. "На курсы кройки и шитья приходят дети (с 6 лет), подростки и взрослые всех возрастных групп, и занимаются они этим трудоемким хобби, на удивление, без пропусков занятий", - рассказывает Эльке Штайнбек в интервью DW.

Немалый интерес к сшитым своими руками вещам сегодня не только у девочек, но и у мальчиков, отмечает она. Впрочем, стоит ли удивляться? Видимые результаты от проделанной работы можно получить уже в конце первого же двухчасового занятия. "Такой, пусть и маленький, но успех придает уверенности в собственных силах, помогает воспрянуть духом, загореться новыми идеями", - поясняет Эльке Штайнбек. И рассказывает о ребенке, который прекрасно справляется со швейными работами, несмотря на синдром дискалькулии (неспособность считать, усваивать арифметику): в школе мальчику цифры не даются, но с выкройками для поделок и моделей из ткани никаких проблем у него не возникает.

Активный отдых и преодоление кризиса

"Раньше шили по необходимости, ведь новая одежда была не каждому по карману. Сегодня шитьем занимаются скорее по иным соображениям", - считает Эльке Штайнбек. Практические навыки, такие как кройка и шитье, могут стать своеобразной отдушиной, помогут настроиться на креативную волну, компенсируя неприятности и неудачи, поясняет она.

Важно сегодня и то, что сшитое своими руками носит индивидуальный характер. Такая вещь просто уникальна. "Желая отвлечься после напряженного дня в школе или на работе девушки, например, часто хотят быстро сшить что-нибудь небольшое - косметичку, сумку, шапочку или пончо", - перечисляет основательница учебной мастерской. Нередко ее ученики приносят и собственные наброски или фотографии платьев и других деталей гардероба, пошив которых растягивается иногда на несколько месяцев, если речь идет, например, о нарядном вечернем платье или богато расшитом бисером танцевальном костюме. Огромный плюс одежды индивидуального пошива - сидит она неповторимо.

Во время пандемии ученики Mausfabrik (включая всех желающих помочь друзей и родственников), шили защитные маски, более 5000 штук для гуманитарной организации. "Теперь маска стала неотъемлемым аксессуаром, а потому появились стильные и неповторимые модели, сочетающиеся с платьями, костюмами или просто с футболками", - рассказывает Эльке Штайнбек.

Вторая жизнь старых вещей

С поношенными вещами собственного изготовления, в которые вложено много труда, расстаться не так легко, считает опытная швея. Потрепанные джинсы превращаются поэтому в модные шорты, перекрашенная выцветшая футболка удлиняется до трендового платья, а ветровка - в великолепный непромокаемый комбинезон для подрастающего поколения. Вторичное использование или апсайклинг (англ. upcycling) - великолепный способ продления жизни любимых вещей.

Овладев техникой лоскутного шитья, можно "спасать" не только одежду, но практически все: от уютной наволочки для подушки до проеденного (местами) молью пушистого пледа. Так, отважные хобби-швеи с помощью декоративных элементов (пуговиц, тесьмы, кружев, кожаных ремней) и невероятного комбинирования всевозможных тканей и материалов, создают неординарные, экстравагантные шедевры.

Хобби для устойчивого развития

Когда-то наряды передавались по наследству, ведь шили их тщательно, нередко из добротных тканей. У того, кто за иголку берется сам, есть такой выбор и сегодня, считает Эльке Штайнбек. Качественные ткани стоят недешево, признается она. Зато можно с чистой совестью (не думая о пестицидах, ядовитой краске и детском труде) и пользой для природы и собственного здоровья наслаждаться не собственноручно сшитой одеждой.

Slow Fashion (медленная мода) вдруг предстает в совершенно новом измерении, и в более выигрышном положении оказывается, конечно тот, кто владеет навыками кройки и шиться, считает Эльке Пульс, автор блога EllePuls. Вот уже несколько лет она предлагает курсы для хобби-швей, собирая их в разных городах Германии на так называемые воскресные "швейные посиделки"(их она называет "Nähcamp").

Шить сегодня - одно удовольствие, вторит ей Эльке Штайнбек в беседе с DW. Новые ткани (особенно трикотажные), великолепные швейные машины (настоящие компьютеры) и оверлок, изрядно облегчающий процесс обметывания более капризного материала, превращают пошивочные работы в креативное, да что там - окрыляющее занятие, утверждает она.

Наиболее популярно швейное хобби сегодня у молодых мам, которых привлекает экономичность и многофункциональность индивидуально составленного гардероба - как для малышей, так и для взрослых, подчеркивает Эльке Штайнбек. Да и вещи, сшитые собственными руками, мы и ценим больше, и относимся к ним более бережно, уверена она.

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