Учения в Эстонии: какой сигнал НАТО посылает России (26.11.2021)

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НАТО обеспокоено наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной. Что дальше?
Россия опять наращивает присутствие своих войск у границы Украины. О каких подразделениях идет речь, для каких целей их достаточно и как реагируют НАТО и ЕС, выясняла DW.
Шведские военнослужащие могут быть переброшены в Украину в рамках учебной миссии ЕС, заявил министр обороны Швеции. По данным dpa, возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств стран Евросоюза.
Несколько стран Евросоюза уже поддержали декларацию о европейской перспективе Украины, заявил президент Владимир Зеленский.
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