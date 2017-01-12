 Учения в Эстонии: какой сигнал НАТО посылает России (26.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 26.11.2021

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Учения в Эстонии: какой сигнал НАТО посылает России (26.11.2021)

НАТО обеспокоено наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной. Что дальше?

Смотреть видео 03:29

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This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

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