Какими будут германо-российские отношения при новом правительстве ФРГ: мнение немецких экспертов (08.12.2021)

Какова роль либералов в будущем правительстве Германии?

У многих сложилось впечатление, что на коалиционных переговорах немецкие либералы смогли добиться большего, чем социал-демократы и "зеленые", хотя получили меньше голосов на выборах. Так ли это на самом деле?