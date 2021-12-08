Какими будут германо-российские отношения при новом правительстве ФРГ: мнение немецких экспертов (08.12.2021)

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Ухудшатся ли отношения России и Германии при новом правительстве? Немецкие эксперты призывают не торопиться с выводами.
Олаф Шольц и Джо Байден впервые провели телефонный разговор. Они подтвердили, что Германию и США связывают тесные отношения, и заявили о готовности совместно работать по всему спектру мировых проблем.
В Берлине курсируют неофициальные списки кандидатов на министерские посты в новом правительстве Германии. Кому какой пост в нем прочат и чего ждать от новых министров?
Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
У многих сложилось впечатление, что на коалиционных переговорах немецкие либералы смогли добиться большего, чем социал-демократы и "зеленые", хотя получили меньше голосов на выборах. Так ли это на самом деле?
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