 Какими будут германо-российские отношения при новом правительстве ФРГ: мнение немецких экспертов (08.12.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 08.12.2021

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Какими будут германо-российские отношения при новом правительстве ФРГ: мнение немецких экспертов (08.12.2021)

Ухудшатся ли отношения России и Германии при новом правительстве? Немецкие эксперты призывают не торопиться с выводами.

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