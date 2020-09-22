Как выглядит курорт на Азове после конфликта в Донбассе (фотогалерея)

Когда-то сюда провести отпуск летом приезжали тысячи туристов. Через шесть лет конфликта в Донбассе в Широкино - курортном поселке на Азове - не осталось жителей, а сам он почти целиком разрушен.
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