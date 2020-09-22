 Как выглядит курорт на Азове после конфликта в Донбассе (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 23.09.2020

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Украина

Как выглядит курорт на Азове после конфликта в Донбассе (фотогалерея)

Когда-то сюда провести отпуск летом приезжали тысячи туристов. Через шесть лет конфликта в Донбассе в Широкино - курортном поселке на Азове - не осталось жителей, а сам он почти целиком разрушен.

  • Разрушенные дома в поселке Широкино на Азове

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Последнее наступление

    Некогда популярный курорт Широкино под Мариуполем стал одной из горячих точек конфликта в Донбассе. Сегодня пляжи поселка усеяны минами, а жители бежали от обстрелов и боев. Штурм Широкино начался 10 февраля 2015-го - через две недели после обстрела Мариуполя боевиками "ДНР", когда погибли десятки гражданских лиц. Правительственным войскам тогда удалось отодвинуть фронт на несколько километров.

  • Разбитая машина в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    За годы конфликта - десятки погибших

    По данным "Восточноукраинского центра общественных инициатив", в Широкино были убиты 12 местных жителей, 24 получили ранения - это лишь те, чьи имена удалось установить. За годы конфликта в боях под поселком погибли по меньшей мере 58 украинских военных. С февраля 2016-го поселок полностью под контролем Украины. Бои за Широкино стали последней крупной наступательной операцией украинских сил.

  • Разрушенные дома в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Широкино закрыто для гражданских лиц

    До конфликта в Широкино жили около 1800 человек, а летом приезжали несколько тысяч туристов. Сейчас курортная инфраструктура полностью разрушена, последние мирные жители покинули поселок в июне 2015 года. Сегодня большинство из них проживает в соседнем Мариуполе, а Широкино закрыто для гражданских лиц.

  • Солдат с украинским флагом в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Военные - единственные жители поселка

    Сейчас в Широкино находятся только военные. В 2015 году велись разговоры о его демилитаризации. Однако после протестов жителей соседнего Мариуполя против вывода украинских войск из поселка от этой идеи отказались.

  • Мужчина сидит на берегу моря - рядом колючая проволока и бетонные заграждения

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Укрепленный пляж

    На некогда заполненном отдыхающими пляже - бетонные укрепления против десанта противника. Сейчас в море, которое помнит смех и забавы детей, никто не купается. Военные говорят, что здесь они в зоне видимости сепаратистов.

  • Разрушенное здание школы в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Восстановлению не подлежит

    Большинство домов в поселке во время боев были разрушены или сильно повреждены - в том числе широкинская школа, что на фото. Бывший глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский еще в 2015 году заявил, что поселок восстановлению не подлежит - проще построить заново.

  • Разрушенная широкинская школп

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    В широкинской школе

    До войны в школе поселка учились около 130 детей. В разрушенных классных комнатах до сих пор разбросаны учебники, тетради и журналы.

  • 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Опасность - на каждом шагу

    На фотографии - 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась. Ставить предупредительные таблички из-за тотальной заминированности территории в Широкино попросту не имеет смысла. "Один год войны - пять лет разминирования, - поясняет военный, который сопровождает корреспондента DW. - Вот и считайте".

  • Церковь Преподобного Сергия Радонежского в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Церковь у "Шпиля Пушкина"

    Церковь Преподобного Сергия Радонежского - одно из немногих зданий в Широкино, которые избежали значительных повреждений. Холм, под которым расположена церковь, широкинцы называли "Шпиль Пушкина" - по местной легенде, поэт останавливался здесь по пути в ссылку.

  • Бетонные тетраподы, перекрывшие дорогу

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Тетраподы на защите Мариуполя

    Бетонные тетраподы используются для строительства волнорезов - сооружений, защищающих береговую линию от разрушения. В начале конфликта на востоке Украины многотонные конструкции установили между Широкино и Мариуполем, чтобы перекрыть путь в город танкам со стороны самопровозглашенных республик.

  • На улицах Мариуполя

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Между войной и миром - несколько километров

    От Широкино до восточных окраин Мариуполя - по прямой менее десяти километров, а до центра - двадцать. Полумиллионный город сегодня живет мирной жизнью. По результатам одного из опросов Мариуполь даже вошел в десятку самых комфортных городов Украины - несмотря на близость к линии разграничения и проблемы с экологией.

    Автор: Николай Бердник


  • Разрушенные дома в поселке Широкино на Азове

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Последнее наступление

    Некогда популярный курорт Широкино под Мариуполем стал одной из горячих точек конфликта в Донбассе. Сегодня пляжи поселка усеяны минами, а жители бежали от обстрелов и боев. Штурм Широкино начался 10 февраля 2015-го - через две недели после обстрела Мариуполя боевиками "ДНР", когда погибли десятки гражданских лиц. Правительственным войскам тогда удалось отодвинуть фронт на несколько километров.

  • Разбитая машина в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    За годы конфликта - десятки погибших

    По данным "Восточноукраинского центра общественных инициатив", в Широкино были убиты 12 местных жителей, 24 получили ранения - это лишь те, чьи имена удалось установить. За годы конфликта в боях под поселком погибли по меньшей мере 58 украинских военных. С февраля 2016-го поселок полностью под контролем Украины. Бои за Широкино стали последней крупной наступательной операцией украинских сил.

  • Разрушенные дома в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Широкино закрыто для гражданских лиц

    До конфликта в Широкино жили около 1800 человек, а летом приезжали несколько тысяч туристов. Сейчас курортная инфраструктура полностью разрушена, последние мирные жители покинули поселок в июне 2015 года. Сегодня большинство из них проживает в соседнем Мариуполе, а Широкино закрыто для гражданских лиц.

  • Солдат с украинским флагом в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Военные - единственные жители поселка

    Сейчас в Широкино находятся только военные. В 2015 году велись разговоры о его демилитаризации. Однако после протестов жителей соседнего Мариуполя против вывода украинских войск из поселка от этой идеи отказались.

  • Мужчина сидит на берегу моря - рядом колючая проволока и бетонные заграждения

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Укрепленный пляж

    На некогда заполненном отдыхающими пляже - бетонные укрепления против десанта противника. Сейчас в море, которое помнит смех и забавы детей, никто не купается. Военные говорят, что здесь они в зоне видимости сепаратистов.

  • Разрушенное здание школы в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Восстановлению не подлежит

    Большинство домов в поселке во время боев были разрушены или сильно повреждены - в том числе широкинская школа, что на фото. Бывший глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский еще в 2015 году заявил, что поселок восстановлению не подлежит - проще построить заново.

  • Разрушенная широкинская школп

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    В широкинской школе

    До войны в школе поселка учились около 130 детей. В разрушенных классных комнатах до сих пор разбросаны учебники, тетради и журналы.

  • 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Опасность - на каждом шагу

    На фотографии - 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась. Ставить предупредительные таблички из-за тотальной заминированности территории в Широкино попросту не имеет смысла. "Один год войны - пять лет разминирования, - поясняет военный, который сопровождает корреспондента DW. - Вот и считайте".

  • Церковь Преподобного Сергия Радонежского в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Церковь у "Шпиля Пушкина"

    Церковь Преподобного Сергия Радонежского - одно из немногих зданий в Широкино, которые избежали значительных повреждений. Холм, под которым расположена церковь, широкинцы называли "Шпиль Пушкина" - по местной легенде, поэт останавливался здесь по пути в ссылку.

  • Бетонные тетраподы, перекрывшие дорогу

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Тетраподы на защите Мариуполя

    Бетонные тетраподы используются для строительства волнорезов - сооружений, защищающих береговую линию от разрушения. В начале конфликта на востоке Украины многотонные конструкции установили между Широкино и Мариуполем, чтобы перекрыть путь в город танкам со стороны самопровозглашенных республик.

  • На улицах Мариуполя

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Между войной и миром - несколько километров

    От Широкино до восточных окраин Мариуполя - по прямой менее десяти километров, а до центра - двадцать. Полумиллионный город сегодня живет мирной жизнью. По результатам одного из опросов Мариуполь даже вошел в десятку самых комфортных городов Украины - несмотря на близость к линии разграничения и проблемы с экологией.

    Автор: Николай Бердник


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Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

Некогда популярный курорт Широкино под Мариуполем в 2015 году стал одной из самых горячих точек конфликта в Донбассе. Сегодня пляжи поселка усеяны минами, а все жители бежали от обстрелов и боев.  

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