Как выглядит курорт на Азове после конфликта в Донбассе (фотогалерея)

Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

Между войной и миром - несколько километров

От Широкино до восточных окраин Мариуполя - по прямой менее десяти километров, а до центра - двадцать. Полумиллионный город сегодня живет мирной жизнью. По результатам одного из опросов Мариуполь даже вошел в десятку самых комфортных городов Украины - несмотря на близость к линии разграничения и проблемы с экологией.

Автор: Николай Бердник