 Шел какаду по шоссе и был задержан немецкой полицией (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.09.2020

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По Германии

Шел какаду по шоссе и был задержан немецкой полицией (фото)

Этот светло-серый какаду в прошедшие выходные угодил в полицейскую сводку и стал героем сообщений в СМИ. Все хорошо, что хорошо кончается.

Светло-серый какаду после задержания

Светло-серый какаду после "задержания"

Хильдесхайм • Этот злостный нарушитель правил дорожного движения из семейства попугаеобразных пернатых в прошедшие выходные зачем-то то и дело появлялся на проезжей части федерального автомобильного шоссе B6 около нижнесаксонского города Хильдесхайма, где совершал неспешные прогулки.

Наблюдательные и заботливые проезжие оповестили об этом полицию. Как сообщает агентство dpa, стражи порядка совместно с вызванными на подмогу пожарными, а именно они в Германии отвечают за спасение животных, смогли общими усилиями задержать, вернее - отловить этого экзотического участника дорожно-воздушного движения. Сейчас ведутся поиски владельца, от которого этот светло-серый какаду вида корелла, очевидно, улетел. Сам беглец передан для временного содержания в один из местных зоологических магазинов.

Отметим, что в отличие от вездесущих зеленых индийских кольчатых попугаев, давно ставших привычными дикими обитателями многих немецких городов, какаду на воле в Германии (пока) не живут, поэтому бдительность проезжих была оправдана, как и оперативные меры.

Смотрите также: 
Пернатые в немецких пословицах, поговорках и фразеологизмах

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Первая ласточка лета не делает

    Пословица "Одна ласточка весны не делает" есть и в немецком языке. Только вместо весны у немцев - лето: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer". Значение то же: по первым признакам не стоит делать далеко идущие выводы.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Голубка на крыше

    И поговорка "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" тоже есть в немецком. Но звучит она несколько иначе: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" - "Лучше воробей в руке, чем голубка на крыше". В общем, радуйся тому, что у тебя есть, и не гонись за добычей покрупнее.

  • Немецкие пословицы и поговорки

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Плюс на минус

    Интересную метаморфозу претерпело немецкое выражение "den Vogel abschießen" - "подстрелить птичку". Когда-то оно носило характер исключительно положительный: что-то особенно удачно сделать, добиться выдающегося успеха. Сегодня его употребляют только в ироническом контексте, в значении "сесть в лужу", опростоволоситься.

  • Пословицы и погворки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Крыша со свистом

    Выражение "Er hat einen Vogel" ("У него - птица") означает в немецком: он с "приветом", у него не все дома. Покрутить пальцем у виска или постучать пальцем по лбу - по-немецки "jemandem den Vogel zeigen" ("показать птичку"). Есть варианты - например, "Bei dir piept es wohl" ("У тебя птички свистят"). Означает примерно то же, что и русская идиома "У тебя крыша поехала". Богат немецкий язык!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Лучше поздно, чем рано

    Вполне назидательно звучит поговорка "Der frühe Vogel fängt den Wurm" - "Ранняя птичка ловит червячка" или, другими словами, "Кто рано встает, тому бог дает". Но существует и другая, можно сказать, с противоположным смыслом: "'Vögel, die früh singen, holt am Abend die Katze" - "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела". Вот и разберись тут!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Зря петух надрывается

    Петухов и кур в немецких фразеологизмах - целые птицефермы. "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn" - "И слепая курочка когда-нибудь да найдет зернышко", то есть "и дураку иногда везет" или "и на старуху бывает проруха". "Da lachen ja die Hühner " - буквально "курам на смех". "Danach kräht kein Hahn mehr" ("Об этом ни один петух не кричит"): никого это уже не интересует.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    В цветнике

    Но, может быть, самое замечательное "петушиное" немецкое выражение: это "Hahn im Korb" - "петух в корзине" в буквальном переводе. Означает: единственный мужчина в женском обществе, баловень женщин. Так сказать, в "цветнике". Сравнение с петухом здесь, наверное, особенно удачно.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Что знает гриф-стервятник?

    Немецкое выражение "Weiß der Geier!" - "Гриф его знает!" (с вариантом "Weiß der Kuckuck!", где вместо грифа-стервятника кукушка) - возникло очень давно, наверное, еще в Средние века. Означает оно: "Черт его знает!" Но имя черта в те времена упоминать не рекомендовалось (вдруг накликаешь), вот и подставили вместо него пернатых. В русском языке точно так же возникло выражение "Шут его знает!"

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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