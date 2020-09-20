Шел какаду по шоссе и был задержан немецкой полицией (фото)

Хильдесхайм • Этот злостный нарушитель правил дорожного движения из семейства попугаеобразных пернатых в прошедшие выходные зачем-то то и дело появлялся на проезжей части федерального автомобильного шоссе B6 около нижнесаксонского города Хильдесхайма, где совершал неспешные прогулки.

Наблюдательные и заботливые проезжие оповестили об этом полицию. Как сообщает агентство dpa, стражи порядка совместно с вызванными на подмогу пожарными, а именно они в Германии отвечают за спасение животных, смогли общими усилиями задержать, вернее - отловить этого экзотического участника дорожно-воздушного движения. Сейчас ведутся поиски владельца, от которого этот светло-серый какаду вида корелла, очевидно, улетел. Сам беглец передан для временного содержания в один из местных зоологических магазинов.

Отметим, что в отличие от вездесущих зеленых индийских кольчатых попугаев, давно ставших привычными дикими обитателями многих немецких городов, какаду на воле в Германии (пока) не живут, поэтому бдительность проезжих была оправдана, как и оперативные меры.

Смотрите также:

Пернатые в немецких пословицах, поговорках и фразеологизмах