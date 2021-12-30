Как война в Йемене влияет на экологию (фотогалерея)

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Фотогалерея DW о том, как война в Йемене приводит к экологической и гуманитарной катастрофе. Жители из-за нехватки продовольствия и топлива вырубают леса и наносят вред окружающей среде.
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