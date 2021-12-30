 Как война в Йемене влияет на экологию (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 31.12.2021

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Мир

Как война в Йемене влияет на экологию (фотогалерея)

Фотогалерея DW о том, как война в Йемене приводит к экологической и гуманитарной катастрофе. Жители из-за нехватки продовольствия и топлива вырубают леса и наносят вред окружающей среде.

Жители Йемена вырубают лес

Жители Йемена вырубают лес

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    Дрова для людей

    Лесоруб Али аль-Эмади родом из небольшой деревни в провинции Эль-Махвит - самой плодородной, расположенной на северо-западе Йемена. На этой фотографии он рубит акацию, которую купил у одного землевладельца, на участке которого она росла. Дрова лесоруб продаст торговцам древесиной.

  • 12-летний мальчик разделывает древесину

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    В регионе ощущается острая нехватка топлива, поэтому спрос на древесину велик. Али аль-Эмади в его работе помогает 12-летний племянник, который тоже колет дрова. Они нужны всем. Даже владельцы пекарен сейчас используют для своих печей дрова, рассказал аль-Эмади: "Раньше печи работали на газе, теперь только на дровах".

  • Али аль-Эмади и его семья

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    Али аль-Эмади обеспечивает себя и свою семью, продавая дрова. Если их будет достаточно, то мы сможем себя обеспечить. "Правда, осталось всего несколько деревьев, - говорит он. - Если я смогу продать немного дров, то мы хотя бы сможем купить еду".

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    Работы больше нет

    Дочь аль-Эмади готовит еду на очаге. Раньше ее отец ездил по всей стране, работая на стройке или в сельском хозяйстве. Но война привела и без того слабую экономику Йемена к краху. У мужчины практически не было возможности найти работу. Поэтому единственное, что оставалось, - это торговля дровами.

  • Девушка у реки в Йемене

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    Война и вырубленные леса

    Шесть лет войны оставили свой след не только в виде вырубленных лесов. В конфликте между официальным правительством Йемена, которое поддерживается коалицией во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которым помогает Иран, погибли десятки тысяч человек. Более 80 процентов жителей зависят от гуманитарной помощи.

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    Блокада создает дефицит топлива

    Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, блокирует порт Ходейда. Якобы для предотвращения контрабанды оружия. В результате особенно остро ощущается нехватка топлива в районах, контролируемых повстанцами, таких как Эль-Махвит. Блокада также приводит к проблемам с подачей питьевой воды, поскольку для использования водяных насосов необходимо дизельное топливо.

  • Мужчина с несколькими ветками дерева

    Йемен: Как война превращает страну в пустыню

    На рынке древесины в Сане

    Только в столице Йемена Сане ежегодно вырубается около 886 000 деревьев, рассказал Абдулла Абуль-Футух, глава расположенного в городе йеменского агентства по охране окружающей среды. Власть в столице контролируется повстанцами-хуситами.

  • Перевозка древесины на верблюде

    Йемен: Как война превращает страну в пустыню

    Пять миллионов деревьев за три года

    За последние три года на севере Йемена было вырублено около пяти миллионов деревьев, говорит глава ведомства Абдуль-Футух. "Это эквивалентно 213 квадратным километрам леса, учитывая, что леса занимали только 3,3 процента от общей площади Йемена", - говорит он. Ранее ведомство никогда не фиксировало столь масштабных вырубок.

  • Дети в доме аль-Эмади

    Йемен: Как война превращает страну в пустыню

    Проблема для людей и окружающей среды

    Исчезновение лесов имеет фатальные последствия для окружающей среды. Однако в Йемене уже давно обеспокоены тем, что повальная вырубка усугубляет гуманитарный кризис. Ведь без достаточного количества древесины отцы семейств, такие как Али аль-Эмади, не могут рассчитывать, что их работа в долгосрочной перспективе будет приносить средства к существованию.

  • Мужчина молится

    Йемен: Как война превращает страну в пустыню

    Йемен превращается в пустыню

    Сулейман Джубран, такой же лесоруб, как и аль-Эмади, беспокоится за будущее своей страны и ее природы. "Мы боимся, что страна превратится в пустыню, это уже происходит, - говорит он. - Деревьев, которые когда-то покрывали горы, больше не видно".

  • Мужчина везет вязанку дров на мотоцикле

    Йемен: Как война превращает страну в пустыню

    От газа к древесине

    После того, как в 1980-х годах в регионе Мариб был обнаружен газ, вырубка леса ограничилась более отдаленными районами и рубкой веток. Но война остановила производство энергоносителей. С тех пор спрос мог удовлетворять только импорт. И основным источником стала древесина.

  • Человек ломает ветки дерева в Йемене

    Йемен: Как война превращает страну в пустыню

    Исчезновение флоры

    В Йемене мало лесов, но флора здесь относительно разнообразна для пустынного региона Аравийского полуострова. Между тем в регионе Эль-Махвит, который известен густым зеленым пологом, исчезают различные виды акаций, кедров и елей. Потому что люди, нуждающиеся в древесине, не только выпиливают ветви, но и выкорчевывают деревья.

    Автор: Диана Ходали, Виталий Кропман


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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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