Танцы на шесте: как украинец стал чемпионом Германии

То, что вытворяет под потолком танцевальной студии Роман Конанчук, простому офисному смертному (пусть даже и с годовым членством в фитнес-клубе) и не снилось. Цепляясь то руками, то ногами за шест, под музыку или без, он демонстрирует чудеса силы, гибкости, выносливости и ловкости одновременно, умудряясь при этом еще и шутить, в положении вниз головой.

Роман Конанчук, уроженец города Белая Церковь в Киевской области и мастер спорта по спортивной гимнастике - трехкратный чемпион Германии по танцам на шесте (английское название - Pole Dance), набирающему популярность виду спорта, любители которого пытаются добиться его включения в программу Олимпийских игр.

"Это сложнее занятий физкультурой на улице или в фитнес-клубе, - говорит Роман Конанчук. - При этом далеко не все признают танцевальную акробатику на шесте в качестве вида спорта. Все-таки он все еще ассоциируется со стриптизом и ночными клубами".

Акробатика на шесте: спорт или стриптиз?

На календаре - суббота, на часах - полдень, бывший заводской квартал в берлинском районе Кройцберг, переоборудованный в креативное лофт-пространство. Своего помещения у него сейчас нет. Тренировки и показательные выступления он проводит в студии у Ивон Хауг (Yvonne Haug), бывшей чемпионки Германии по художественной гимнастике, которая, как и Роман, после спортивной карьеры начала новую - в акробатике на шесте.

Пандемия коронавируса не обошла стороной и танцы на шесте - в ходе разминки Роман Конанчук долго и тщательно протирает тряпкой с дезинфекционным раствором шест, на котором будет демонстрировать свои трюки.

Pole Dance: тренировка в Берлине

Его увлечение Pole Dance началось шесть лет назад, причем не по своей инициативе. Попробовать себя в танце на шесте предложила супруга, рассказывает Роман, и их первые выступления в 2014 году были парными. "Нам нравится - после бесконечных синяков - демонстрировать красивые фигуры на шесте", - пишут супруги Роман и Екатерина Конанчук на своем сайте.

Но уже спустя год он начал сольные выступления - и быстро добился успехов благодаря, с одной стороны, спортивному прошлому (Роман - мастер спорта по спортивной гимнастике) и, с другой стороны, невысокой конкуренции (Pole Dance считается "женской" дисциплиной).

На вопрос, в чем отличия от спортивной гимнастики, спортсмен отвечает так: "В гимнастике шесть снарядов, а тут один, но специфический. Он требует особого подхода, другого хвата и готовности практически все время удерживать свой вес на руках".

Танец на шесте: в России и Украине более профессиональный подход

Танцы на шесте - вид спорта для Германии относительно молодой. Роман Конанчук говорит, что танцоры и танцовщицы на шесте в России и Украине относятся к подготовке куда более профессионально и тренируются чаще и интенсивнее, чем в Германии, где этот вид спорта пока считается скорее экзотическим хобби, чем серьезной дисциплиной. К тому же здесь приняты другие отношения между тренером и его подопечными. “В Германии мягче подход, я не могу давить или требовать. По сравнению с моими тренировками по гимнастике - баловство”, - улыбается Конанчук.

Его нисколько не смущает экзотический имидж танцев на шесте, истоки которых уходят не в стрип-клубы середины 20-го века, а в традиционную акробатику стран Азии, первые письменные упоминания о которой датируются чуть ли не XII веком. Да и в цирках акробатические трюки на шестах появились гораздо раньше, чем в ночных клубах танцующие вокруг шеста женщины начали раздеваться перед мужчинами.

Сегодня в Германии работает полторы сотни частных студий, предлагающих обучение и тренировки Pole Dance. Однако этот спорт пока не признан олимпийской дисциплиной. О чем Роман, конечно, сожалеет.

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