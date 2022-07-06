 Как уберечь себя от вредных бактерий | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.07.2022

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Культура и стиль жизни

Как уберечь себя от вредных бактерий

Чистота в доме? Полностью избавиться от бактерий не получится даже с лучшими средствами гигиены. Бактерии поджидают нас на каждом углу. И больше всего их - в обычной швабре!

Бытовая губка для мытья посуды

В губке может быть 100 миллионов бактерий на десять квадратных сантиметров

При одном упоминании бактерий у нас возникают неприятные ассоциации. Мы стремимся избавиться от них: дезинфицируем, отмываем и вычищаем места, где они могут скапливаться. Бактерии крошечные, размером всего 0,001 миллиметра. И они сами по себе живые существа, даже если состоят только из одной клетки. Бактерии размножаются путем деления и имеют все необходимое для жизни: механизмом деления, белками для снабжения себя энергией и генетическим материалом. Бактерии самодостаточные организмы.

Большинство из нас считают бактерии чем-то отвратительным. Они повсюду, особенно в доме. По данным немецкого портала Statista, обычная швабра возглавляетсписок предметов с наибольшим содержанием бактерий: в среднем на ней можно найти миллиард бактерий на десять квадратных сантиметров. Один миллиард? Да! Швабра буквально притягивает и собирает в себе все бактерии дома.

Домашнее хозяйство как резервуар бактерий

Бытовая губка, популярная во многих странах и предназначенная, прежде всего, для обеспечения чистоты на кухне, сама по себе не так чиста. Если губка использовалась часто, то в ней сосредоточилось 100 миллионов бактерий на десять квадратных сантиметров.

Бытовые губки и тряпки представляют собой идеальную среду обитания для бактерий, так как они почти всегда влажные, а в их волокнах скапливаются различные частицы пищи. Очистка губок моющим средством в горячей воде или в микроволновой печи может на короткое время уменьшить количество бактерий, но бактерии способны выживать и в экстремальных условиях. 

Например, одни из наиболее распространенных, встречающихся в губках, принадлежат к семейству Moraxellaceae - Ацинетобактеры, и они часто устойчивы к антибиотикам. Например, если эти бактерии попадают в организм через раны, они могут вызвать такое заболевание, как пневмонию. Они особенно опасны для пожилых людей или тех, у кого слабая иммунная система.

Швабра

Чтобы избежать скопления бактерий, губки следует регулярно менять. Нет общих рекомендаций относительно того, как часто это надо делать, но решения следует принимать, оценивая внешний вид и и их запах. 

Между прочим, по данным Statista, на 10 квадратных сантиметров в мусорном баке приходится около 124 000 бактерий, на дверной ручке - 71 000, а на краю унитаза - около 33 000 бактерий на 10 квадратных сантиметров.

Удивительно, но даже в холодильнике может быть гораздо больше бактерий, чем в туалете - 113 000 на десять квадратных сантиметров. Странно, но факт: туалет может оказаться более чистым и гигиеничным, чем холодильник, в котором мы храним продукты.

"Хорошие" и "плохие" бактерии

Всего известно около 5000 видов бактерий, и не все из них опасны. Однако 200 бактерий могут вызывать различные заболевания. К ним относятся, например, дифтерия и холера, туберкулез и коклюш. Но немало и полезных бактерий, без которых, например, немыслима работа нашей пищеварительной системы.

Они снабжают кишечную флору большим количеством ферментов и помогают расщеплять пищу, поддерживая хорошую работу нашей пищеварительной системы. Бактерии расщепляют определенные углеводы в толстой кишке и превращают их в жирные кислоты. Затем наше тело может использовать его в качестве поставщика энергии. Все эти шаги требуют хорошо функционирующего взаимодействия между бактериями и клетками кишечника.

Достаточное количество полезных бактерий находятся в самой пищи и в нашем организме. На коже каждого из нас есть плотная бактериальная пленка, которая защищает наш организм от захватчиков - вредных бактерий, так называемых патогенов. Они также помогают нам укреплять иммунную систему, потому что участвуют в производстве важных витаминов. Возможно, это прозвучит странно, но без этих бактерий мы не смогли бы выжить.

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    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


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