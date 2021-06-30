Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал

Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.
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Во время первой за два года "прямой линии" с президентом РФ Путин призвал россиян привиться, рассказал о причине роста цен и передаче власти в России.
Очередное общение Владимира Путина с народом подтвердило: Украина для него неотделима от России, и ничто не сравнится с этим по важности, пишет Константин Эггерт.