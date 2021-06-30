 Как Путин во время ″прямой линии″ бананы дискредитировал | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.07.2021

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Россия

Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал

Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.

Карикатура Сергея Елкина. Банан смотрит на возмущенных морковь, помидор и клубнику. Помидор держит дубинку и спрашивает: А ты чё такой дешевый?. Морковь возмущена: Это демпинг! А клубника добавляет: Да что вы с ним разговариваете. Ранее во время своей прямой линии президент РФ ответил на вопрос о том, почему бананы дешевле моркови.

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    Автор: Сергей Елкин


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