Как поп-звезда из Германии завоевывает мировую музыкальную сцену

Зое Виз было 14 лет, когда ее учитель музыки на школьном концерте разглядел, точнее, расслышал ее талант. В Германии девочка обратила на себя внимание в 2017 году во время песенного конкурса The Voice Kids (российский эквивалент "Голос. Дети" - Ред.), дойдя до финала. Приглашенный член жюри, известный британский певец Эд Ширан не скрывал своего восторга от голоса юной певицы. А в 2020 пандемийном году Зое услышали и за пределами ФРГ - ее дебютная композиция "Control" приобрела статус золотого сингла сразу в нескольких странах, в том числе, в США. Песня покорила любителей музыки своей искренностью - в ней молодая певица обратилась к теме свой борьбы с эпилепсией, от которой она страдала в детстве. Песня вошла в Топ-40 в Германии, Австрии, Бельгии и попала в чарт Billboard Adult Top 40.

В 2021 году Зое выпустила свой второй хит под названием "Girls Like Us". А в мае на крупной американской студии звукозаписи Capitol Records, с которой работает известная американская певицы Кэти Перри, вышел в свет дебютный альбом юной певицы из Гамбурга - "Golden Wings".

Музыкальные критики считают творчество немецкой исполнительницы феноменальным явлением, особенно на фоне того, что в последнее время популярностью на мировой музыкальной сцене пользуется, в основном, немецкий электробит, а не мелодичные баллады, которые исполняет Зое Виз.

Только не песни о любви

Зое не только талантливая исполнительница - она сама пишет песни, а дома поет, аккомпанируя себе на фортепиано. Для нее, по ее собственному признанию, это стало своеобразной формой терапии. "Благодаря своим песням я научилась принимать себя такой, какая я есть", - подчеркивает певица. Она следует четкому принципу: "Честность - это самое главное при написании песен".

Песен о любви она не пишет - в этом она весьма категорична, оставаясь последовательной в своих авторских композициях. В песне "Ghost" говорится о неуверенности, в другой балладе "Hold Me Like You Used To" она поет о потере своей любимой прабабушки, в "Girls Like Us" - об утрате доверия, а последняя песня "It's How It Goes" - о мнимых друзьях. Открытость и искренность в песнях Зое Виз находят огромный отклик не только у ее ровесников, но и у более взрослой аудитории.

Трудное детство

Зое Виз принадлежит к новому поколению поп-звезд, таких как Билли Эйлиш, буквально вышедших на большую сцену из своих детских комнат и будоражащих шоу-бизнес уникальными голосами и непростыми темами. Несмотря на свой юный возраст, Зои Виз знает, как справляться с болью и тяжелыми эмоциями. Родившаяся в Гамбурге в 2002 году, она воспитывалась матерью-одиночкой в одном из бедных кварталов миллионного города - Дульсберге. Ее отец родом с Ямайки, участия в воспитании девочки он не принимал.

В девять лет у Зое развилась роландическая эпилепсия - одна из форм генетической фокальной эпилепсии. Школьные годы стали для нее тяжелым испытанием - девочка постоянно пыталась держать под контролем собственное тело. Именно об этом Зое поет в своем хите "Control".

Тексты песен Зое отличаются открытостью и искренностью

Композицию она посвятила своей учительнице, которая укрепляла веру девочки в свои силы и помогала противостоять болезни. Однако защитить Зое от моббинга одноклассников учительнице так и не удалось. "Мое детство было дурацким, как и моя юность", - заявила юная вокалистка в 2020 году, рассказывая о своей школьной жизни во время телеэфира молодежной музыкальной программы "Das Ding".

Карьера во время пандемии

Человеком, давшим толчок музыкальной карьере Зое, стал ее учитель музыки Нильс Боденштедт (Nils Bodenstedt) - сейчас он менеджер певицы. Будучи глубоко убежденным в ее таланте, он еще в школе составил планы занятий так, чтобы у Зое было больше времени для уроков пения. Он же познакомил ее со своими друзьями - музыкальными продюсерами. "То, что Нильс поверил в меня, стало одним из лучших событий в моей жизни", - рассказывала Зое в одном из интервью.

После успеха на музыкальном конкурсе The Voice Kids девушка начинает много репетировать, писать песни, записывает кавер-версии композиций популярных исполнителей Джесси Джей и Льюиса Капальди и ставит их в Tik Tok и Instagram.Число ее подписчиков и фанатов растет.

Выпущенный в марте 2020 года сингл "Control" стал одной из самых запоминающихся песен в первую волну пандемии. Но из-за жестких ограничений и локдаунов первый живой концерт певицы состоялся только летом 2021 года. На сцене Зое Виз выступает под своими настоящими именем и фамилией - они легко запоминаются и хорошо звучат на английском языке.

Зое Виз мечтает о Лос-Анжелесе

К слову, на английском Зое говорит и поет практически без акцента. Ее музыкальная карьера изначально была ориентирована на международный рынок - песен на немецком языке в репертуаре молодой исполнительницы нет. В конце лета 2021 года она переехала жить в Лондон, осенью у нее было несколько выступлений в Соединенных Штатах, а ее мечтой, признается девушка, является Лос-Анджелес. Может быть, жизнь и работа в этом городе и дадут ей пространство, необходимое для творческого развития. И, возможно, разлука с домом станет импульсом для создания новых песен, связанных с жизнью в Гамбурге.

Многообещающая карьера на международной сцене

В одном из недавних интервью журналу Hunger, отвечая на вопрос о ее сценическом образе, Зое Виз признавалась: "У многих поп-звезд сложился стандартный имидж, и, конечно же, я тоже ощущала давление. Но теперь я его больше не чувствую. Я нашла свой собственный стиль". Ее образ чем-то напоминает стиль американской певицы Мисси Эллиотт: свободная одежда, длинные покрытые лаком ногти, пестрые брейды. Это своеобразный вызов гиперсексуализации женщин на сцене, которая все еще слишком распространена и в немецком поп-бизнесе.

Возможно, именно поэтому Зое Виз называют ролевой моделью не только ее фанаты, но и немецкие СМИ. Когда в 2020 году немецкий журнал Bunte спросил ее, действительно ли это так, певица тут же отвергла это клише. "Я хочу иметь возможность совершать ошибки. Для меня самое главное - оставаться верной себе и завоевывать сердца людей своей музыкой". Это высказывание Зои Виз подтверждает своими песнями, сценическим образом и сильным голосом, и все это - это хорошая основа для многообещающей музыкальной карьеры на международной сцене.

