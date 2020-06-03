 Как отличить шафран от ядовитого осеннего двойника (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Как отличить шафран от ядовитого осеннего двойника (фото)

В мире насчитывается более 230 видов крокусов, но растение, которое сейчас цветет в осенней Германии, к ним не относится.

Безвременники осенние в баварском регионе Швангау

Безвременники осенние в баварском регионе Швангау

Швангау / Гольсен • Двойники бывают не только у политиков и знаменитостей, но и у ценных пряностей. Во многих местах в Германии, да и по всей Европе, сейчас можно увидеть такие нежные цветочки, очень похожие на крокусы, но на самом деле перед нами - безвременники осенние (нем. Herbstzeitlose, лат. Colchicum autumnale).

Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется.

Бранденбург

Препараты из безвременника осеннего используются в медицинских целях. В 2010 году он был назван "Ядовитым растением года" в Германии

Бранденбург

Эти две фотографии безвременников осенних сделаны в середине нынешнего сентября в Бранденбурге

Как выглядят крокусы

Во время цветения у этих многолетних растений нет листьев, что помогает отличать их от некоторых видов крокусов, также цветущих осенью, например, шафрана прекрасного (нем. Pracht-Herbst-Krokus, лат. Crocus speciosus) или шафрана посевного (лет. Crocus sativus, нем. Safran). Последний как раз и возделывают для получения того самого шафрана - самой дорогой пряности в мире.

Шафран посевной (лат. Crocus sativus)

Шафран посевной (лат. Crocus sativus)

Шафран прекрасный (лат. Crocus speciosus)

Шафран прекрасный (лат. Crocus speciosus)

Крокус хорошенький (Crocus pulchellus) также цветет осенью

Крокус хорошенький (Crocus pulchellus) также цветет осенью

Смотрите также: 
Небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии 

  • Булленхаймер Берг

    Осенние виноградники в Германии

    Красные, бордовые, желтые, зеленые и прочие цвета, краски и оттенки - в нашей подборке фотографий, сделанных осенью в разных винодельческих регионах Германии. На первом снимке - виноградник Булленхаймер Берг (Bullenheimer Berg) во Франконии.

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Средний Мозель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Баден

    Осенние виноградники в Германии

    Сорт черного винограда - "блауфранкиш" (Blaufränkisch, он же - Lemberger) в Бадене.

  • Штутгарт

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники около искусственного озера Макс-Айт-Зе (Max-Eyth-See) на реке Неккар в столице Баден-Вюртембега - Штутгарте.

  • Каппельберг

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в районе Каппельберг (Kappelberg) под Штутгартом.

  • Баден-Вюртемберг

    Осенние виноградники в Германии

    Лабрадор Сэм где-то посреди осеннего виноградника в Баден-Вюртемберге.

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Петля Мозеля в районе Бремма (Bremm) в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Майшос

    Осенние виноградники в Германии

    Винодельческая деревушка Майшос (Mayschoß) на реке Ар в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Вайнштадт

    Осенние виноградники в Германии

    Окрестности города Вайнштадт (Weinstadt) в Баден-Вюртемберге, название которого говорит само за себя - "Винный город"

  • Маркгрефлерланд

    Осенние виноградники в Германии

    Спелые гроздья винограда сорта "гутэдель" (Gutedel) для позднего сбора в исторической области Маркгрефлерланд (Markgräflerland) в Баден-Вюртемберге.

  • Мерзебург

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в городе Мерзебург (Meersburg) на Боденском озере.

  • Хессигхайм

    Осенние виноградники в Германии

    Река Неккар в баден-вюртембергской коммуне Хессигхайм (Hessigheim).

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний ландшафт на Мозеле.

  • Ортенберг

    Осенние виноградники в Германии

    Неоготический замок Ортенберг (Schloss Ortenberg ) в Бадене.

  • Глоттерталь

    Осенние виноградники в Германии

    Эта фотография сделана в общине Глоттерталь (Glottertal)в Баден-Вюртемберге.

  • Фольках

    Осенние виноградники в Германии

    Столб-часовенка в окрестностях города Фольках (Volkach) в баварском регионе Нижняя Франкония.

  • Саксония

    Осенние виноградники в Германии

    Винодельческое хозяйство замка Вакербарт (Schloss Wackerbarth) недалеко от саксонской столицы Дрездена.

  • Пюндерих

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в Пюндерихе (Pünderich) на Мозеле.

  • Бирнау

    Осенние виноградники в Германии

    Базилика Бирнау (Basilika Birnau) - паломнический храм расположен на берегу Боденского озера.

  • Рейнгессен

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний туман в винодельческом региона Рейнгессен (Rheinhessen).

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Белка, крокусы, адонисы и заяц-русак: немецкая весна в фотографиях

Весна давно намекала немцам о своем скором приходе и не обманула. В этой галерее мы собрали фотографии весенней природы из разных уголков Германии.  

Весна без зимы: в Германии уже цветут крокусы (фото)

На календаре - последний день января, но в Германии уже распустились крокусы.  

Праздник цветения крокусов на Северном море (фото)

В немецком Хузуме сейчас цветет четыре миллиона крокусов. Это очень красиво.  

Желтое море подсолнухов (фото)

Подсолнухи хорошо приспособлены к потеплению климата и сейчас дружно цветут на полях в Германии, радуя глаз, а также... пчел, шмелей и прочих насекомых.  

Лиловое великолепие - в Люнебургской пустоши начал цвести вереск (фото)

Пик цветения вереска в Люнебургской пустоши приходится на середину августа, но любоваться этими лиловыми ландшафтами - в зависимости от погоды - можно до середины сентября.  

Лен да лен кругом (фото)

В восточногерманском регионе Шпревальд производят не только хрустящие соленые огурчики и аппетитную квашеную капусту, но и очень полезное льняное масло.  

В Германии цветет ''мужская верность'' (фотогалерея)

Цветы не умеют разговаривать, а могли бы многое рассказать. Хотя бы о некоторых своих немецких названиях!  

В заповеднике на Одере проходит перепись диких орхидей (фото)

Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной.  

В Германии цветет снотворный мак (фото)

Такие поля в Германии - большая редкость. Для возделывания снотворного мака необходимо специальное разрешение властей.  

В Германии цветет 1000-летняя роза (фото)

Эта солнечная роза растет около памятника Всемирного наследия - Хильдесхаймского собора.  

Германия цветет и пахнет: маки, незабудки, бузина (фото)

Необыкновенно теплая весна выдалась в этом году в Германии. Большинство растений зацвели с опережением обычного природного графика.  

В Мюнхене живут уникальные улитки и растут редчайшие лютики (фото)

Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Винкель - #DailyDrone  

Линдау - #DailyDrone  

Вискирхе - #DailyDrone  

Также по теме

BdT: Orchideen werden im Nationalpark Unteres Odertal gezählt

В заповеднике на Одере проходит перепись диких орхидей (фото) 03.06.2020

Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной.

BdT Deutschland München | Münchner Schnecke, Münchner Primel

В Мюнхене живут уникальные улитки и растут редчайшие лютики (фото) 15.05.2020

Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются.

BdT Krokusse blühen in Husum

Праздник цветения крокусов на Северном море (фото) 14.03.2019

В немецком Хузуме сейчас цветет четыре миллиона крокусов. Это очень красиво.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW