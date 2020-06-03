Как отличить шафран от ядовитого осеннего двойника (фото)

Швангау / Гольсен • Двойники бывают не только у политиков и знаменитостей, но и у ценных пряностей. Во многих местах в Германии, да и по всей Европе, сейчас можно увидеть такие нежные цветочки, очень похожие на крокусы, но на самом деле перед нами - безвременники осенние (нем. Herbstzeitlose, лат. Colchicum autumnale).

Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется.

Препараты из безвременника осеннего используются в медицинских целях. В 2010 году он был назван "Ядовитым растением года" в Германии

Эти две фотографии безвременников осенних сделаны в середине нынешнего сентября в Бранденбурге

Как выглядят крокусы

Во время цветения у этих многолетних растений нет листьев, что помогает отличать их от некоторых видов крокусов, также цветущих осенью, например, шафрана прекрасного (нем. Pracht-Herbst-Krokus, лат. Crocus speciosus) или шафрана посевного (лет. Crocus sativus, нем. Safran). Последний как раз и возделывают для получения того самого шафрана - самой дорогой пряности в мире.

Шафран посевной (лат. Crocus sativus)

Шафран прекрасный (лат. Crocus speciosus)

Крокус хорошенький (Crocus pulchellus) также цветет осенью

Смотрите также:

Небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии