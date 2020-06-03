Как отличить шафран от ядовитого осеннего двойника (фото)

В мире насчитывается более 230 видов крокусов, но растение, которое сейчас цветет в осенней Германии, к ним не относится.
Швангау / Гольсен • Двойники бывают не только у политиков и знаменитостей, но и у ценных пряностей. Во многих местах в Германии, да и по всей Европе, сейчас можно увидеть такие нежные цветочки, очень похожие на крокусы, но на самом деле перед нами - безвременники осенние (нем. Herbstzeitlose, лат. Colchicum autumnale).
Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется.
Препараты из безвременника осеннего используются в медицинских целях. В 2010 году он был назван "Ядовитым растением года" в Германии
Во время цветения у этих многолетних растений нет листьев, что помогает отличать их от некоторых видов крокусов, также цветущих осенью, например, шафрана прекрасного (нем. Pracht-Herbst-Krokus, лат. Crocus speciosus) или шафрана посевного (лет. Crocus sativus, нем. Safran). Последний как раз и возделывают для получения того самого шафрана - самой дорогой пряности в мире.
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