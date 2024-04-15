Как опальный бизнесмен из РБ пытается возродить родные места

Этнографический комплекс под названием "Наш родны кут Сабалi" задумывался на живописной территории в Брестской области Беларуси. Уроженец этих мест, учредитель компании "Трайпл" Юрий Чиж планировал инвестировать в амбициозный проект порядка 15 миллионов долларов.

Последний упоминаемый в открытом доступе срок, когда комплекс должны были ввести в эксплуатацию, датируется 2024 годом. Однако с большой уверенностью можно констатировать, что в ближайшее время посетить объект туристам не удастся. Как так получилось - в репортаже DW.

Почему за туркомплекс взялся именно "Трайпл"?

Впервые информация о строительстве культурно-этнографического комплекса появилась в 2012 году. Туристический объект "Наш родны кут Сабалi" должен был появиться возле деревни Соболи в Березовском районе. Место для стройки выбрали подходящее - совсем рядом проходит оживленная автомагистраль М1.

Создание комплекса предусматривалось специальным указом Александра Лукашенко и было запланировано на 2012-2015 годы. Столь высокий уровень принятия решения объяснялся просто: хозяином туристического объекта должно было стать ООО "Трайпл". Его владельцем был Юрий Чиж, который в те годы входил в число приближенных к Лукашенко бизнесменов. В прессе Чижа иногда называли "главным олигархом" Беларуси.

В качестве коммерческой структуры "Трайпл" известен в Беларуси с ноября 1992 года. Тогда основным видом деятельности компании считалась оптовая торговля промышленными и продовольственными товарами. Однако со временем бизнес Юрия Чижа стал очень разноплановым. У "Трайпла" появились структуры, которые занялись производством безалкогольных напитков, изделий из ПВХ, кафе и ресторанами. Кроме того, компания стала активно работать в нефтяном бизнесе, что в белорусских реалиях практически невозможно без покровительства властей.

На территории комплекса появился десяток домиков "под старину" Фото: DW

У футбольных болельщиков имя Юрия Чижа ассоциировалась командой "Динамо-Минск": долгое время компания бизнесмена владела основным пакетом акций клуба. "Трайпл" также занимался строительством горнолыжного комплекса в Логойском районе, недалеко от Минска. В самом же Логойске появилось фармацевтическое предприятие, а в 2003 году в Беларуси стали открываться гипермаркеты "Простор" - это тоже бизнес уроженца деревни Соболи.

Гостиница, музей, домики "под старину" и много чего еще

Как рассказал DW на условиях анонимности бывший работник Брестского облисполкома, знакомый с процессом реализации проекта по созданию этнографического комплекса, в те годы мало кто сомневался, что туристический объект возле трассы М1 обязательно появится.

"По указу, подписанному Александром Лукашенко, условия были такие, что для инициаторов стройки предусматривались сплошные бонусы, - рассказывает экс-чиновник. - Они освобождались от многих отчислений в бюджет и инновационные фонды, а оформлять документы по отводу земельных участков разрешалось поэтапно. То есть была возможность делать это одновременно с выполнением работ по строительству комплекса".

По словам собеседника, общая площадь объекта составляла около 333 гектаров. Туристический комплекс должен был включать гостиницу, ресторан, этнографический музей, АЗС, автостоянку, лыжероллерную трассу. Кроме того, запланировали ферму: была идея производить мраморную говядину. Обсуждалось и размещение загонов для лошадей: это позволяло бы расширить туристические услуги и возможности.

Жители деревни Соболи подтверждают, что поначалу строительство велось очень активно. Здесь успели построить автозаправочную станцию от "Трайпла", был возведен первый этаж гостиницы, благоустроен каскад из пяти озер и пляж. Кстати, основное искусственное озеро образовалось еще во время строительства трассы М1.

Объект хоть и выглядит заброшенным, но остается под охраной Фото: DW

"Когда только начали строить, водоем очистили и расширили, а заодно удалили от кустарника лес, - говорит местная жительница Елена. - На основной территории появился десяток аккуратных домиков - "под старину". Правда, на некоторых из них крышу соорудили из камышей, а есть домики вообще без крыши - не успели".

Проблемы опального бизнесмена сказались на стройке

Все планы рухнули, когда владелец "Трайпла" попал в опалу. В марте 2016 года стало известно о том, что Юрий Чиж задержан. Вместе с ним задержали еще пять топ-менеджеров компании.

По версии КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в России. Он также обвинялся в неуплате налогов в особо крупном размере - порядка 12 миллионов долларов.

Спустя пару месяцев Чижа отпустили, но позднее снова взяли под стражу. В 2020 году "Трайпл" направил заявление в суд об экономической несостоятельности (банкротстве). Еще через год в отношении компании началась процедура санации. Кроме того, белорусские власти обязали вернуть в бюджет сумму льгот и преференций, ранее предоставленных государством.

В феврале 2023 года суд приговорил Юрия Чижа к 3,5 годам лишения свободы. Его обвинили в мошенничестве и отмывании денег, но от отбывания наказания в колонии освободили. К бизнесмену применили амнистию и зачли в срок наказания время, которое он уже отсидел.

Однако имущество и активы некогда могущественного "Трайпла" за время отсутствия Юрия Чижа заметно сократились. Что-то ушло в счет погашения долгов, что-то было выставлено на аукцион. Так произошло и в истории с этнокомплексом "Наш родны кут Сабалі".

Первые попытки продать незавершенное строительство оказались неудачными, но после снижения начальной стоимости покупатель нашелся. Лот продали за 640 643 белорусских рубля (на тот момент около 245 тысяч евро). Формально считается, что на аукционе победил российский инвестор. Но и сам Чиж в одном из редких интервью не отрицал, что имеет отношение к участию в этих торгах. На вопрос, что осталось в его владении, бизнесмен ответил так: "Магазины "Простор", ряд социальных проектов - хоккейный клуб "Соболь", ледовая арена в Березе и этнический центр "Соболи", который буду достраивать и развивать".

На что надеются жители "неперспективной" деревни?

Сейчас недостроенный туристический объект на 101-м километре трассы М1 выглядит заброшенным. Он остается под наблюдением, но охранники от общения отказываются. По словам местных жителей, такие меры вызваны последствиями кражи на территории комплекса. Несколько лет назад из домиков вывезли мебель: правда, потом воров нашли.

Комплекс- последний шанс на возрождение Соболей, считают местные жители Фото: DW

Земляки Юрия Чижа с надеждой восприняли его заявления о намерении завершить строительство. "Наша деревня и в прежние времена не была крупной, а теперь и вовсе считается неперспективной, - делится пенсионер Михаил. - Хорошо, если полсотни человек осталось, а то, может, уже и меньше. А если получится туристов в комплекс заманить, то и для молодежи работа появится, и у нас в Соболях жить, наверное, будет интереснее".

Самого Юрия Чижа в деревне не видели давно, но по-прежнему относятся к нему с уважением. По мнению сельчан, бизнесмен действительно хотел вдохнуть новую жизнь в родные места.

"Это, наверное, последний шанс на возрождение для Соболей, - считает местная жительница Елена. - На местную власть надежд особых нет. Когда у Чижа отбирали эту стройку, они заверяли, что сами достроят. Но все осталось, как было".

Чиновники обещали разные сроки ввода туристического объекта в строй. Так, последняя озвученная представителями Березовского райисполкома дата касалась 2024 года. Тем, кто живет рядом с незавершенным этнокомплексом, в реальность сроков верится с трудом.