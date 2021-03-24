Как хоронили князей на Рюгене (фото)

Рюген • Путбусы (Herren zu Putbus) - история этого древнего графского и княжеского рода тесно связана с балтийским островом Рюген. В одном из рюгенских храмов находится семейная усыпальница - склеп, где сейчас были сделаны эти фотографии. Как сообщает информационное агентство dpa, немецкие специалисты в начале февраля завершили работы по реставрации двух металлических саркофагов - скончавшегося в 1672 году отца Эрдмана Эрнста Людвига цу Путбус (Erdmann Ernst Ludwig zu Putbus) и сына Эрнста Людвига цу Путбус (Ernst Ludwig zu Putbus), умершего в 1702 году.

Усыпальница в храме Святой Марии Магдалины. Фотографии

Храм в Фильмнице возведен из кирпича - традиционного строительного материала в северных регионах Германии

Немецкие специалисты очистили саркофаги от загрязнений и обновили позолоту

Археолог Андреас Штрёбль (Andreas Ströbl) и реставратор по металлу Кора Циммерман (Cora Zimmermann) возвращают останки в саркофаг 1672 года

Кора Циммерман документирует результаты для архива

Саркофаги, богато украшенные позолоченными рельефами и другими элементами, изготовлены из сплава двух металлов - свинца и цинка. Реставрация первого из них была осуществлена на месте в храме Святой Марии Магдалины в Фильмнице - районе города Путбус. Эта кирпичная церковь была возведена в конце романской - начале готической эпох. Первое письменное упоминание датировано 1249 годом. Второй саркофаг в 2020 году был отправлен в мастерскую в Пенемюнде.

На время реставрации останки были извлечены из саркофагов - с должным пиететом и осторожностью. Сейчас их вернули на место, использовав специально сшитые для этого новые льняные мешки. Работы в усыпальнице ведутся уже более десяти лет и подробно документируются для дальнейших научных исследований.

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