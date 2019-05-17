Цены на бензин, дизель и мазут упали: как Германия экономит сейчас на топливе

Из-за COVID-19 в ФРГ снизился спрос на нефтепродукты, но не на все. Автомобилисты сократили потребление, зато домовладельцы поспешили запастись впрок. Чего теперь ждать "Роснефти"?
Цены на бензин в Германии находятся сейчас на самом низком уровне за последние четыре с половиной года. Литр горючего стоит в конце августа в среднем 1,25 евро, сообщает Общегерманский автомобильный клуб ADAC. Это самый низкий уровень с февраля 2016 года, уточняет Объединение предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV) и напоминает, что ровно год назад на заправках приходилось платить 1,39 евро.
Речь идет о марке Super E10 - именно ее используют в немецкой статистике. Это 95-й бензин, содержащий до 10% этанола. Марка Super E5 с добавлением биотоплива в пределах 5% стоит в Германии обычно на 2-3 цента дороже. Литр дизельного горючего обходится сейчас в среднем в 1,08 евро, год назад цена составляла 1,23 евро.
Согласно MWV, заправлять дизельные автомобили в Германии уже с февраля выгоднее, чем год назад, цены на бензин ниже прошлогодних с марта. Годовые минимумы были достигнуты в апреле-мае, когда бензин стоил в среднем 1,13 евро, а дизель – 1,03 евро, причем в некоторых регионах цена временно опускалась ниже 1 евро.
"В это сложное время низкие цены на заправках снижают финансовую нагрузку на бизнес и потребителей ", - констатирует в заявлении для прессы профессор Кристиан Кюхен (Christian Küchen), генеральный директор MWV. Иными словами: немецкие предприятия и автомобилисты существенно экономят в этом году на горючем.
С другой стороны, теряют доходы немецкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и их поставщики. Крупнейший поставщик нефти на немецкий рынок - Россия, а именно - государственная компания "Роснефть". На ее сайте сказано, что она обеспечивает "около четверти объемов импорта сырой нефти в Германию".
Одновременно "Роснефть" является "третьей по объемам нефтепереработки компанией на немецком рынке", поскольку владеет долями в трех крупных НПЗ на территории Германии. Ей принадлежат 54% в предприятии PCK в городе Шведте на восточной границе ФРГ, куда сырье поступает по нефтепроводу "Дружба", 28,5% в НПЗ Bayernoil на юге страны, в Нойштадте-на-Дунае, и 24% в НПЗ MiRO на юго-западе, в Карлсруэ.
Так что состояние рынка нефтепродуктов Германии имеет немалое значение для бизнеса "Роснефти". 25 августа отраслевое объединение MWV отчиталось о развитии этого рынка в первом полугодии 2020 года, на которое пришлась первая волна пандемии коронавируса и широкомасштабные карантинные меры, включая общенациональный локдаун.
С января по июнь 2020 года объемы продаж бензина снизились в Германии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,3%, дизеля - на 9,5%, а авиационного керосина - на 44,6%. На фоне таких цифр общее снижение сбыта нефтепродуктов за полугодие "всего" на 6,9%, о котором сообщает MWV, на первый взгляд выглядит просто удивительным.
Столь умеренное в условиях сильнейшего кризиса снижение суммарного потребления объясняется подлинным бумом, разразившемся в этом году на рынке топочного, котельного мазута и солярки: тут продажи выросли на 25,8%. Эти виды нефтепродуктов широко используют в Германии для отопления жилья, главным образом индивидуальных домов. Так что в первом полугодии именно домохазяйства (почти 30% из них используют нефтепродукты) уберегли рынок от куда более серьезного снижения валовых показателей. Домовладельцы действовали, что называется, антициклично.
Ведь если бензин из-за пандемии и обвала мировых цен на нефть подешевел до уровня четырехлетней давности, то цены на мазут и солярку оказались на минимуме за целое десятилетие. Они составили около 44 евро за 100 литров при покупке не менее 3000 литров, сообщило информационное агентство dpa. Оно проверило: за последние десять лет топливо для жилья было дешевле лишь в январе и феврале 2016 года.
По подсчетам dpa, немецкие домовладельцы экономят сейчас при покупке 3000 литров порядка 600 евро по сравнению с прошлым годом. Так что не удивительно, что уже с весны все рачительные хозяева спешили запастись топливом впрок, и ждать приезда заказанного бензовоза приходилось порой по несколько недель.
Можно исходить из того, что до осени скупка мазута продолжится, что, с одной стороны, будет способствовать поддержанию спроса на продукцию недозагруженных немецких НПЗ. С другой стороны, такой бум чреват весьма неприятным эффектом, с которым столкнулся в этом году газовый гигант "Газпром".
Прошлой осенью, опасаясь обострения российско-украинского конфликта вокруг транзита природного газа, его европейские импортеры до предела заполнили все имеющиеся подземные газохранилища. Но перебоев в поставках не произошло, а из-за теплой зимы потребление голубого топлива оказалось очень низким. В результате весной запасов осталось так много, что спрос на новые объемы газа резко упал, а вместе с ним и цены на него.
Нечто подобное может произойти теперь и с топочным мазутом, тем более что в условиях изменения глобального климата теплые зимы в Германии становятся скорее правилом, чем исключением. В таком случае нынешний бум закупок мазута может обернуться в следующем году обвальным падением спроса на этот вид нефтепродуктов.
В то же время спрос на авиационный керосин, судя по очень медленному возрождению воздушного сообщения, вряд ли скоро вернется на прежний уровень, а потребление автомобильного топлива осенью и зимой вновь может существенно снизиться.
В своем сообщении для прессы MWV указывает на сокращение числа поездок на автомобилях из-за продолжающегося во многих немецких фирмах режима неполного рабочего времени и из-за тренда к удаленной работе. Этим летом это частично компенсировалось тем, что из-за пандемии многие жители Германии отправились отдыхать не на самолете, а в своей машине. Но теперь сезон летних заканчивается.
Короче говоря, "Роснефти" и другим поставщикам нефтепродуктов на немецкий рынок пока вряд ли стоит рассчитывать на скорое возвращение к прошлогодним объемам производства - и уж тем более на их увеличение.
А на домовладельцев, спасших ситуацию в первой половине 2020 года, вообще надеется не стоит. Программа защиты климата до 2030 года, принятая в Германии в конце прошлого года, предусматривает оплату государством до 40% расходов на замену котлов, использующих мазут или солярку и зачастую очень старых и малоэффективных, на более экологичные современные отопительные системы. А с 2026 года установка таких котлов вообще будет запрещена.
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