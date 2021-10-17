 США могут поставить Турции истребители F-16 вместо F-35 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.10.2021

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Мир

США могут поставить Турции истребители F-16 вместо F-35

Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи с тем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России системы ПВО C-400.

Американский истребитель F-16

Американский истребитель F-16

Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган  объявил, что США предложили его стране закупить истребители F-16. Для этого можно было бы перенаправить 1,4 млрд долларов, которые Турция уже перечислила для запланированной ранее закупки истребителей F-35, заявил турецкий лидер в воскресенье, 17 октября, в Стамбуле.

Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи стем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России  системы противоракетной обороны C-400, чем вызвала недовольство в альянсе. Вашингтон даже ввел тогда санкции против турецкого министерства обороны.

Напряженность в отношениях Турции и США, а также других стран – членов НАТО сохраняется уже давно - в том числе, из-за сделок Анкары с Москвой и ее роли в сирийском конфликте.

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    Взаимное отчуждение

    После того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, отношения между Москвой и Анкарой начали стремительно ухудшаться. Владимир Путин назвал инцидент ударом в спину от пособников террористов, Реджеп Тайип Эрдоган отказался принести извинения за сбитый бомбардировщик. Конфликт затронул разные сферы - политику, экономику, культуру, туризм.

  • Вертолет Ми-17

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    Прекращение военного сотрудничества

    В последние годы специалисты двух стран работали над несколькими совместными проектами: Турция создавала шасси для ракетного комплекса малой дальности "Игла-С", а "Рособоронэкспорт" планировал открыть на турецкой территории нескольких сервисных центров для ремонта вертолетов Ми-17. Теперь же Москва прервала все каналы связи с Анкарой в военной сфере. Совместные проекты будут заморожены.

  • Рабочий на стройке в России

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Запрет на трудоустройство граждан Турции

    Согласно указу президента РФ, российским работодателям будет запрещено, за некоторыми исключениями, трудоустраивать граждан Турции с января 2016 года. Ожидается, что санкции прежде всего ударят по российской строительной отрасли, где занято большинство турецких рабочих. По данным Минтруда РФ, Турция является вторым после Китая поставщиком работников в Россию.

  • Овощи

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    Запрет на ввоз продуктов питания

    Под российские санкции также подпадет широкий перечень турецких продуктов питания. Запрет на ввоз должен коснуться овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока. По данным экспертов, на Турцию приходится около четверти всего продуктового импорта РФ. Ожидается, что санкции еще более сузят ассортимент товаров на российских прилавках, а также повлияют на рост цен.

  • Гостиница в Анталье

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Туристическая отрасль

    С января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Анкарой. Российские туроператоры должны прекратить продажу путевок в Турцию, а чартерные авиарейсы между РФ и Турцией будут запрещены. Эксперты прогнозируют, что потери турецкой туротрасли от санкций составят около 3 млрд долларов или 0,4 процента ВВП страны.

  • Газопровод в Турции

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    Газовый рынок

    Под действие ограничительных мер, наложенных Россией, подпадает и проект "Турецкий поток" в обход Украины, в который уже вложены немалые инвестиции. Кроме того, Турция является вторым после Германии потребителем российского газа в Европе - и в случае затяжного конфликта Анкара может заняться поиском других поставщиков.

  • Танер Йылдыз и Сергей Кириенко

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    Совместные инвестиционные проекты

    Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.

  • Москва

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Год российско-турецкого сотрудничества

    Москва также отменит год российско-турецкого сотрудничества, который должен был пройти в 2016 году. Перекрёстный год культуры Россия - Турция, запланированный на 2017 год, также отменяется. "Говорить о культурном сотрудничестве с Турцией после трагической гибели наших летчиков бестактно", - заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

  • Книги на турецком языке

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Российско-турецкий научный центр

    Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.

  • заседание Минобороны РФ

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Взаимные обвинения в торговле нефтью с террористами

    Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у ИГ. По словам российского президента, есть основания полагать, что Су-24 был сбит, чтобы защитить пути контрабандистов. В Минобороны РФ утверждают, что в этот преступный бизнес вовлечен президент Турции и его семья. Эрдоган опроверг эти обвинения и, в свою очередь, обещал предоставить доказательства того, что это Россия торгует нефтью с джихадистами.

  • Владимир Путин

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Путин раскритиковал Турцию в послании Федеральному собранию

    3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин.

    Автор: Александра Ёлкина


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