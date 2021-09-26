Эрдоган намерен закупить у России вторую партию С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен закупить у России вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400. "В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие системы защиты мы покупаем, у какой страны и на каком уровне", - заявил он в воскресенье, 26 сентября, в интервью американскому телеканалу CBS.

Это решение может углубить раскол между Турцией и США, а также повлечь за собой новые американские санкции против Анкары. В Вашингтоне заявили, что ЗРК С-400 представляют угрозу для американских истребителей F-35 и других систем обороны НАТО. В Турции уверяют, что не могут закупить системы ПВО ни у кого из союзников по альянсу в удовлетворительные сроки.

Санкции США в отношении Турции из-за поставок С-400

В апреле Госдепартамент США ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех высокопоставленных турецких чиновников. Ограничительные меры были приняты после того, как Анкара приобрела у России первую партию ЗРК С-400.

Ограничения подразумевают запрет на ввоз в страну технологий из США и на кредиты свыше 10 млн долларов (8,4 млн евро). Четыре турецких физических лица лишились возможности въезда в США. Их активы в американской юрисдикции заморозили, а гражданам США запретили любые операции с ними.

Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, а в середине сентября того же года стало известно о поставке последних компонентов второй батареи. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

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