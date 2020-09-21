 Эрдоган принял отставку зятя с поста главы Минфина | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.11.2020

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Мир

Эрдоган принял отставку зятя с поста главы Минфина

Наблюдатели увязывают уход Берата Албайрака с должности министра финансов с назначением Наджи Агбала новым главой Центробанка Турции.

Берат Албайрак

Берат Албайрак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку своего зятя Берата Албайрака с поста министра финансов и казначейства. Об этом вечером в понедельник, 9 ноября, сообщили в офисе главы государства.

Турецкий лидер отметил работу Албайрака на своем посту, выступив с утверждением, что благодаря последнему страна с "минимальным ущербом" проходит кризис, вызванный пандемией. На смену Берату Албайраку придет экс-министр транспорта Лютфи Эльван.

Зять Эрдогана неожиданно объявил о своей отставке в Instagram 8 ноября. В качестве причины он назвал проблемы со здоровьем.

Рекордное падение турецкой лиры

Наблюдатели увязывают уход Албайрака с назначением Наджи Агбала новым главой Центробанка страны. Глава Турции не одобрял отставку зятя свыше 24 часов.

В последние недели турецкая лира достигла рекордно низкого уровня по отношению к американскому доллару, что побудило многих инвесторов призвать Центральный банк существенно повысить процентные ставки, чтобы предотвратить возможный валютный кризис.

Берат Албайрак - муж дочери Эрдогана Эзры - занимал должность главы Минфина с июля 2018 года. Ранее его критиковали за то, что он приобрел крупный участок земли на маршруте прокладки искусственного канала "Стамбул".

В этом году Эзра и Берат Альбайрак сообщили в Twitter о рождении своего четвертого ребенка, на что многие пользователи отреагировали градом насмешек и оскорблений. Президента Турции эта реакция привела в ярость, и он объявил о предстоящем ужесточении правил пользования социальными платформами.

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