Энергия солнца - для немецких поездов (фото)

Плау-ам-Зе • Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) до 2038 года намерен полностью перейти на электрическую энергию из возобновляемых источников - энергию солнца, ветра, биомассы и воды. В текущем году ее доля в расходах концерна превысит 60 процентов. В частности, уже несколько лет назад все немецкие пассажирские экспрессы ICE и поезда IC/EC с электровозами стали использовать исключительно энергию из таких источников, а на их локомотивах или головных вагонах фирменные красные полосы даже заменили зелеными.

Солнечная электростанция Enerparc. Фотографии

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны сейчас в земле Мекленбург - Передняя Померания, где около города Плау-ам-Зе расположена новая солнечная электростанция фирмы Enerparc площадью более 90 гектаров. Согласно контракту между двумя компаниями, в ближайшие 30 лет DB только лишь из одного этого места будет получать более 80 гигаватт-часов электроэнергии в год.

Отметим, что ежегодно этот концерн расходует около 10 тераватт-часов энергии, что примерно равняется годовой потребности такого города как Гамбург.

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