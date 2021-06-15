 Эксперты ООН подозревают Китай в изъятии органов у заключенных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.06.2021

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Мир

Эксперты ООН подозревают Китай в изъятии органов у заключенных

В китайских тюрьмах может практиковаться насильственная трансплантация органов у представителей меньшинств. Об этом заявляют эксперты ООН. Китай объявил эти данные дезинформацией.

китайский полицейский у решетки

Эксперты ООН сообщили, что получили "заслуживающую доверия" информацию о том, что в китайских тюрьмах у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, изымают органы.

"Насильственное изъятие органов в Китае производится по отношению к представителям этнических, языковых или религиозных меньшинств, содержащихся в разных регионах, причем им зачастую не сообщают причин задержания или отсутствует ордер на арест", - говорится в заключении 12 экспертов, распространенном в понедельник, 14 июня.

Рабочая группа ООН по противодействию незаконным задержаниям, равно как и специальный представитель ООН считают эту информацию "вызывающей особое беспокойство". По данным экспертов ООН, наиболее популярными органами для изъятия являются сердце, почки, печень и роговица глаза, а применяется эта мера к членам запрещенного движения Фалуньгун, уйгурам, тибетцам, мусульманам и христианам.

Член китайского представительства в Женеве обвинил экспертов ООН в клевете. Пекин "будет защищаться против этих обвинений и категорически их отвергает", пообещал он, заявив об отсутствии у экспертов "рудиментарных мыслительных способностей". По его словам, эксперты стали жертвами антикитайской дезинформации со стороны сепаратистов и движения Фалуньгун.

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    Автор: Михаил Бушуев


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