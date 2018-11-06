Эксперт: США проиграли Китаю в сфере искусственного интеллекта

США уже проиграли Китаю битву за искусственный интеллект (ИИ), полагает бывший глава программного обеспечения Пентагона Николас Чейлан. "У нас нет никаких шансов в серьезной конкуренции с Китаем в ближайшие 15-20 лет. Это уже решенное дело, я считаю, что шансы уже упущены", - сказал он в интервью газете Financial Times Deutschland, обнародованном в понедельник, 11 октября.

По словам Чейлана, который ушел в отставку в знак протеста против слишком медленных, по его мнению, темпов технологического обновления в американской армии, китайские предприятия обязаны сотрудничать с правительством в Пекине и вкладывают гигантские средства в ИИ без оглядки на этические соображения.

По словам эксперта, Китай находится на пути к глобальному доминированию и контролю над всеми сферами от СМИ до денежной политики. В то же время киберзащита в некоторых госучреждениях США находится "на уровне детского сада", констатировал он. Чейлан раскритиковал Google за нежелание сотрудничать с Пентагоном в сфере ИИ. Он также указал на негативные последствия для безопасности США широких общественных дебатов об этических аспектах ИИ.

Важнейшая технология 21 века

По оценкам западных разведслужб, Китай как вторая по величине экономика в мире через десять лет будет господствовать во многих важнейших новых технологиях, особенно в сфере ИИ, синтетической биологии и генетики. Между тем ИИ считается универсальной технологией 21 века, которая предположительно столь же сильно изменит экономику, как в свое время электричество и двигатель внутреннего сгорания.

В Германии почти 70 процентов предприятий считают ИИ важнейшей технологией будущего, инвестировать в эту сферу намерена каждая четвертая немецкая фирма, следует из опроса, проведенного цифровым объединением Bitkom.

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