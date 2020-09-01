Экс-журналисту Сафронову продлили срок ареста до 7 декабря

Лефортовский районный суд Москвы в среду, 2 сентября, постановил продлить срок ареста бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, до 7 декабря. Судебное заседание о продлении меры пресечения бывшему спецкору "Ведомостей" и "Коммерсанта" проходило в закрытом режиме, сообщил корреспондент DW.

Адвокаты намерены обжаловать решение Лефортовского суда уже на этой неделе. По сути, следователи вновь не предоставили ни единого документа, из которого было бы понятно, за что судят Сафронова, пояснили они. "Обвинение сформулировано таким образом, что его невозможно понять. Как только следствие сформулирует и разъяснит суть обвинений, мы уверены, Ивану будет что в свою защиту сказать", - заявил адвокат Иван Павлов.

Залог за освобождение

По словам адвоката Ивана Павлова, защита также предлагала суду залог в размере около 7 млн рублей, чтобы освободить Ивана из-под ареста, однако это предложение не было принято.

Защита Сафронова настаивала на том, чтобы дело рассматривал не районный суд, а Московский городской суд, поскольку, по мнению защиты, именно Мосгорсуд должен рассматривать обвинения такой категории. Срок ареста экс-журналисту был продлен, несмотря на личные поручительства, подписанные более чем 140 журналистами и политиками.

Поручительства за Сафронова

Среди поручителей - главред РБК Петр Канаев, главред "Медузы" Иван Колпаков, главред "Ведомостей" Андрей Шмаров и председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. За Сафронова поручились также муниципальный депутат Илья Азар, депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова, обозреватель "Эха Москвы" Арина Бородина и другие.

Ранее поручительства и положительные характеристики на Сафронова подписали руководители восьми российских СМИ: "Коммерсанта", "Ведомостей", "Новой газеты", The Bell, РБК, российского издания Forbes, ТАСС и "Дождя".

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля и решением суда арестован на два месяца по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ). По версии ФСБ, Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и заявляет, что уголовное дело против него связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов был сотрудником газет "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России.

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