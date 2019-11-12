 Экс-лидер лейбористов Корбин исключен из партии на время расследования | Новости из Германии о Европе | DW | 29.10.2020

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Европа

Экс-лидер лейбористов Корбин исключен из партии на время расследования

Руководство Лейбористской партии заподозрили в игнорировании жалоб на антисемитизм в ее рядах. На время расследования экс-председателя лейбористов Джереми Корбина отстранили от партии.

Джереми Корбин

Джереми Корбин

Бывший председатель Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин временно исключен из ее рядов в связи со скандалом, который вызван предполагаемым антисемитизма в рядах лейбористов. Об этом сообщил журналистам в четверг, 29 октября, представитель партии.

Членство Корбина приостановлено на время независимого расследования. Причиной послужил опубликованный ранее в этот день доклад Комиссии по равенству и правам человека. В нем утверждалось, в частности, что руководство Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином игнорировало поступающие ему жалобы на антисемитские высказывания в партийных рядах.

Корбин будет оспаривать исключение из партии

Сам Корбин признал существование проблемы антисемитизма в партии, "как и во всем обществе", но подчеркнул, что в докладе эта проблема преувеличена, а он с соратниками стремился искоренить ее. Экс-глава лейбористов считает свое отстранение политически мотивированным и намерен добиваться его отмены.

Джереми Корбин был председателем Лейбористской партии с 2015 по 2020 годы. В апреле текущего года его сменил на этом посту Кир Стармер, после того как лейбористы потерпели сокрушительное поражение на парламентских выборах, показав худший результат с 1935 года.

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    Автор: Андрей Гурков


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