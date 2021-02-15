Экс-глава республики Марий Эл приговорен к 13 годам колонии

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду, 24 февраля, приговорил бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркеловак 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 235 млн 280 тысяч рублей. Ранее он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также незаконном хранении боеприпасов.. Слушания по делу проходили с апреля 2019 года. В ноябре того же года суд в Нижнем Новгороде изъял у Маркелова имущество на сумму 2,2 млрд рублей.

По версии следствия, Маркелов получил через директора ООО "Телекомпания 12 Регион" Наталью Кожанову от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Сама Кожанова осуждена на восемь лет колонии.

Еще один фигурант этого дела - бывший вице-губернатор и по совместительству экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираида Долгушева осуждена на 3,5 года колонии за злоупотребление должностными полномочиями.

Смотрите также: