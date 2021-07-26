Якутского шамана Габышева поместили в СИЗО

Известного в как якутский шаман россиянина Александра Габышева поместили в СИЗО. Адвокат Ольга Тимофеева подала жалобу на его заключение под стражу, сообщает во вторник, 27 июля, "МБХ медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

По словам Прянишникова, Тимофеева в тот же день посетила Габышева в СИЗО. "Несмотря на произошедшее, настроение у него хорошее, находится в камере еще с одним человеком, подробностей о том, кто это, Александр не выяснял", - добавил Прянишников.

Накануне суд в Якутске направил Габышева, находившегося в Якутском психоневрологическом диспансере, на принудительное лечение "в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением". До вступления судебного постановления в силу шамана поместят под стражу, заявил Прянишников. Ранее о направлении Габышева на принудительное лечение попросила прокуратура. Юрист "Правозащиты Открытки" связал спешку с тем, что 27 июля истекает шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре.

Попытки шамана Габышева дойти до Москвы

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре Габышева арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение не предъявили. Шамана поместили в психоневрологический диспансер, но позже выпустили.

В декабре 2019 года Габышев вновь отправился в Москву, но его задержали и обвинили в неповиновении полиции. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.

В начале 2021 года Габышев объявил о новом "походе на Москву", но был задержан. Экспертиза признала мужчину невменяемым. Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование требований учреждение указало на то, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

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