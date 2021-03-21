 Издание ″Открытые медиа″ возмущено давлением на своих журналистов | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2021

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Россия

Издание "Открытые медиа" возмущено давлением на своих журналистов

Коллектив "Открытых медиа" заявил о слежке и заказных материалах в отношении своих сотрудников. Журналисты готовы обратиться в правоохранительные органы.

Человек за ноутбуком

Интернет-издание "Открытые медиа" в воскресенье, 21 марта, сообщило о давлении на сотрудников. Так, корреспондент издания Илья Рождественский, писавший о родственницах высокопоставленных российских чиновников, несколькими днями ранее заметил за собой слежку. Кроме того, неизвестные лица приходили по месту проживания Рождественского и его супруги и расспрашивали о них соседей, говорится в заявлении в Telegram-канале издания.

А корреспондент Наталья Телегина, писавшая, среди прочего, о родственниках российского премьер-министра Михаила Мишустина и окружении президента РФ Владимира Путина, столкнулась с заказными материалами в отношении своей семьи. Кроме того, электронные почтовые ящики нескольких сотрудников и их аккаунты в социальных сетях были взломаны, отмечается в заявлении.

Коллектив "Открытых медиа" подчеркнул, что выступает "за мирный диалог с представителями любых идеологий - в рамках правового поля" и требует такого же отношения к себе. "Если давление на наших авторов не прекратится, мы обратимся в правоохранительные органы", - резюмируют журналисты.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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