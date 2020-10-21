Из-за волков в Германии становится больше овчарок (фото)

Овчарки вновь потребовались пастухам, чтобы защищать домашний скот от волков, возвращающихся в Германию.
Кирхвальд • Список разных пород пастушьих и скотогонных собак насчитывает много десятков названий: немецкие, австралийские, южнорусские овчарки и так далее. Выводились они изначально, чтобы помогать пастухам овец и другого домашнего скота, в частности, охранять их подопечных от нападений волков и других хищников. На наших фотографиях - пиренейские горные собаки Бине и Гюнтер из Кирхвальда в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.
В последние десятилетия для животноводов в Германии особой необходимости в них не было - большинство пастбищ все равно огорожено, а волков здесь истребили в позапрошлом веке. Овчарки на лугах, конечно же, встречались, но были своего рода данью традиции. Однако сейчас волки вернулись в немецкую дикую природу и все чаще нападают на овец, коз или телят.
Волки - животные редкие, находятся под охраной, охота на них в Германии строго запрещена. Требования законодательно разрешить хотя бы отстрел так называемых проблемных волков, регулярно нападающих на домашний скот в каком-то районе, вызывают острые дискуссии между фермерами и экологами. Власти компенсируют фермерам убытки: выплачивают компенсации, участвуют в финансировании защитных мер - приобретении специальных высоких изгородей, а также овчарок.
Как отмечает информационное агентство dpa, подготовка таких собак длится от двух с половиной до трех лет. Обученная овчарка стоит не менее трех тысяч евро. Будущие сторожевые собаки должны расти и воспитываться в стаде - чувствовать запах животных, которых будут когда-то охранять, еще до того, как откроют глаза.
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