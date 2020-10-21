 Из-за волков в Германии становится больше овчарок (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.12.2020

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По Германии

Из-за волков в Германии становится больше овчарок (фото)

Овчарки вновь потребовались пастухам, чтобы защищать домашний скот от волков, возвращающихся в Германию.

С Гюнтером - все понято без перевода, а Бине - это по-немецки Пчела

С Гюнтером - все понято без перевода, а Бине - это по-немецки "Пчела"

Кирхвальд • Список разных пород пастушьих и скотогонных собак насчитывает много десятков названий: немецкие, австралийские, южнорусские овчарки и так далее. Выводились они изначально, чтобы помогать пастухам овец и другого домашнего скота, в частности, охранять их подопечных от нападений волков и других хищников. На наших фотографиях - пиренейские горные собаки Бине и Гюнтер из Кирхвальда в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

В последние десятилетия для животноводов в Германии особой необходимости в них не было - большинство пастбищ все равно огорожено, а волков здесь истребили в позапрошлом веке. Овчарки на лугах, конечно же, встречались, но были своего рода данью традиции. Однако сейчас волки вернулись в немецкую дикую природу и все чаще нападают на овец, коз или телят.

Бине, Гюнтер и овцы. Фотографии

Овец видим, но где среди них овчарки?

Овец видим, но где среди них овчарки?

Гюнтер обходит подотчетную территорию

Гюнтер обходит подотчетную территорию

Пастораль в немецком Айфеле

Пастораль в немецком Айфеле

Овцевод Хайке Дам-Рулф (Heike Dahm-Rulf) со своими собаками

Овцевод Хайке Дам-Рулф (Heike Dahm-Rulf) со своими собаками

Как защитить овец от волков

Волки - животные редкие, находятся под охраной, охота на них в Германии строго запрещена. Требования законодательно разрешить хотя бы отстрел так называемых проблемных волков, регулярно нападающих на домашний скот в каком-то районе, вызывают острые дискуссии между фермерами и экологами. Власти компенсируют фермерам убытки: выплачивают компенсации, участвуют в финансировании защитных мер - приобретении специальных высоких изгородей, а также овчарок.

Сколько стоит обученная овчарка

Как отмечает информационное агентство dpa, подготовка таких собак длится от двух с половиной до трех лет. Обученная овчарка стоит не менее трех тысяч евро. Будущие сторожевые собаки должны расти и воспитываться в стаде - чувствовать запах животных, которых будут когда-то охранять, еще до того, как откроют глаза. 

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Немецких фермеров пугают волки

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    Этот дог был внесен в 2010 году в Книгу рекордов Гинесса как самая большая собака в мире. Его вес на тот момент составлял 111 килограммов.

  • Шпиц

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Американский эскимосский шпиц?

    Когда "немецкий шпиц" был привезен в Америку, а было это сразу после окончания Первой мировой войны, его переименовали в "американского шпица", поскольку в те времена в Штатах были распространены антинемецкие чувства. С тех пор порода претерпела изменения. Кинологи разных организаций до сих пор не пришли к единому мнению: считать породу, проживающую в США, "немецкой" или "американской".

  • Немецкий боксер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкий боксер

    В 1895 году в Мюнхене представили новую породу, получившуюся в результате многолетнего скрещивания бульдогов и мастифов. Кинологи до сих пор не могут ответить на вопрос: почему эту собаку назвали именно "боксером"?

  • Такса

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Такса

    Название охотничьей породы Dachshund или Dackel (такса) происходит от слов Dachs (барсук) и Hund (собака), потому что таксы использовались для поиска и охоты на барсуков и других норных животных. У Чехова были две таксы: Бром Исаич и Хина Марковна. Антон Павлович как-то написал про них: "... безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный".

  • Малый мюнстерлендер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Малый мюнстерлендер

    Малый мюнстерлендер обязан своим происхождением немецкому кинологу Эдмунду Лёнсу (Edmund Löns), начавшему работать над созданием этой породы в далеком 1902 году. Очень высокие требования к стандартам разведения не позволили этой собаке обрести широкую популярность. Встречаются мюнстерлендеры довольно редко.

  • Веймаранер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Веймаранер

    Характерные черты - серебристая шерсть, необыкновенные глаза и привязанность к человеку, заложенная на генетическом уровне. Выведена была эта порода собак на родине Гете - в Веймаре.

  • Доберман

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Доберман

    Неподалеку от Веймара находится городок Апольда. Здесь в XIX веке проживал судебный служащий Фридрих Луис Доберман (Friedrich Louis Dobermann). Он интересовался разведением собак. Путем скрещивания пинчеров, веймарских легавых и пойнтеров появилась новая порода, которая позже стала носить его имя - доберман.

  • Ротвейлер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Ротвейлер

    Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.

  • Немецкая овчарка

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкая овчарка

    Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

  • Шнауцер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Шнауцер

    Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.

    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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