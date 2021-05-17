Из испанского эксклава Сеуты почти 1500 мигрантов возвращены в Марокко

Испания вернула в Марокко 1500 мигрантов и беженцев, нелегально попавших на территорию испанского эксклава Сеута на северном побережье Африки. Об этом во вторник, 18 мая, сообщило агентство AFP со ссылкой на главу МВД Испании Фернандо Гранде-Марласку.

По его словам, всего в Сеуту прибыли "около 6000 человек". Численность населения Сеуты составляет около 85 тысяч человек.

Рекордный приток нелегалов из Африки

Испанский эксклав 17 мая столкнулся с беспрецедентным для него притоком нелегалов из Африки. Речь шла, в частности, почти о 1500 несовершеннолетних.

Мигранты прибыли на спасательных кругах и надувных лодках. Их направили в лагерь для временного размещения. Испания намерена усилить присутствие сил безопасности в регионе. Уже известно, что в Сеуту будут переброшены дополнительные силы полиции, а также воинские подразделения.

Маршрут через испанские города-эксклавы Сеуту и Мелилью - один из основных путей миграции африканцев в Западную Европу.

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