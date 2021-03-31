 Италия высылает двух российских дипломатов на фоне скандала о шпионаже | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2021

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Европа

Италия высылает двух российских дипломатов на фоне скандала о шпионаже

Российской стороне выражен решительный протест, сообщил глава МИД Италии Луиджи ди Майо. Россия сожалеет в связи с высылкой ее дипломатов и рассматривает ответные меры.

Здание МИД России в Москве

Здание МИД России в Москве

 

Италия высылает из страны двух российских дипломатов на фоне нового скандала о шпионаже. "Мы передали российскому послу решительный протест итальянского правительства и проинформировали его о незамедлительной высылке из страны двух российских официальных лиц, замешанных в этом серьезнейшем деле", - сообщил глава МИД Италии Луиджи ди Майо в своем микроблоге в Twitter в среду, 31 марта.

Ранее итальянские карабинеры сообщили о задержании в Риме старшего офицера ВМС Италии и военного сотрудника российского посольства в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России. Оба подозреваемых были схвачены накануне вечером во время тайной встречи при передаче итальянцем секретных документов в обмен на денежное вознаграждение.

Итальянские СМИ, ссылаясь на источники в следственных органах, сообщили, что задержанный россиянин занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО в целом. Позднее в российском посольстве в Риме подтвердили факт задержания сотрудника аппарата военного атташе.

Россия сожалеет о решении выслать ее дипломатов

В МИД РФ выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух российских дипломатов.

"Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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