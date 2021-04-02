 Историка Юрия Дмитриева пытаются осудить в третий раз | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2021

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Россия

Историка Юрия Дмитриева пытаются осудить в третий раз

Суд в третий раз рассматривает обвинение историка в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Дмитриева уже дважды оправдали по двум из трех статей.

Юрий Дмитриев в суде (Фото из архива)

Юрий Дмитриев в суде (Фото из архива)

Петрозаводский городской суд в пятницу, 2 апреля, возобновил слушания в рамках третьего рассмотрения дела руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации. Судебный процесс начался осенью прошлого года, но был прерван в декабре из-за кассации.

Судья Екатерина Хомякова продолжит рассматривать обвинение историка в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В 2018 и 2020 годах суды в Петрозаводске оправдали Дмитриева по статьям, связанным с развратными действиями и изготовлением порнографии.Однако прокуратура обвинила историка в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и по этой статье суд сначала приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы, а позднее Верховный суд Карелии увеличил этот срок до 13 лет.

Приговор Дмитриеву обжаловали в ЕСПЧ

Сам Дмитриев своей вины не признает, в ЕС преследование историка связывают с его профессиональной деятельностью. Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

30 марта стало известно, что приговор Дмитриеву обжалован в Европейском суде по правам человека. В обращении, подготовленном юристами "Мемориала", представляющими интересы Дмитриева, указано, что в отношении их подзащитного был нарушен целый ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, речь идет о статье 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статье 7 (наказание исключительно на основании закона), статье 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Адвокаты назвали дело Дмитриева "политически мотивированным". "Контекст, в котором происходит преследование Юрия Дмитриева, и усилия, предпринимаемые провластными СМИ по публичному очернению не только его самого, но и его дела, выявляет его подлинную цель: объяснить обществу наказуемость активной гражданской и исследовательской позиции и показать методы расправы за такую деятельность", - отмечают в "Мемориале".

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