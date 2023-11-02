Исследование: как белорусы сопротивляются властям онлайн

Цифровые проекты не могут изменить власть без классического офлайн-активизма, "Киберпартизаны", по мнению белорусов, - самая полезная инициатива, а в Tiktok активно растет контент с хештегом "#лукашенко". Таковы главные итоги исследования трендов цифровой трансформации белорусского демократического сопротивления, проведенного Центром новых идей (ЦНИ). На онлайн-презентации в четверг, 2 ноября, был представлен соцопрос демократически настроенных белорусов, а также исследование нарративов продемократических и прорежимных каналов в Telegram и Tiktok. Подробнее - у DW.

Большинство цифровых проектов - не политические, а гражданские инициативы

Как объясняет идею исследования директор ЦНИ Леся Рудник, в белорусском контексте цифровые решения стали безопасным и единственно возможным инструментом демократического сопротивления: "Если в 2020 году цифровизация была ориентирована в том числе на оптимизацию мобилизации граждан, то сегодня цифровые инициативы являются единственным способом открытой и безопасной коммуникации между белорусами в стране, хотя и больше не имеют той мобилизационной роли".

По словам автора исследования, в первой его части были опрошены 12 активистов, политиков, медиаэкспертов и представителей цифровых инициатив, среди которых платформа "Новая Беларусь", ByHelp, Politzek.me, партия "Разам", инициатива "Киберпартизаны". Как выяснилось, большинство инициатив позиционируют себя скорее как проекты гражданского активизма, и только партия "Разам" и "Киберпартизаны" четко говорят, что основа их деятельности - решение политических задач. Любопытно, что эксперты не считают политическим ни один проект, но отметили потенциал в Координационном совете как в цифровом и политическом проекте.

Директор Центра новых идей Леся Рудник Фото: Alex Novak

Кроме того, по мнению представителей инициатив, созданные ими проекты отражают запрос общества и являются мостом между белорусами в стране и в эмиграции. "Я назвала это "тренировочной базой". Суть в том, что цифровые инициативы верят в то, что в нынешний момент, пока они не имеют влияния в Беларуси, белорусы в изгнании могут практиковать свои навыки и приобрести новые знания о том, как в будущем можно организовать гражданскую и политическую деятельность в стране", - отмечает Рудник.

Также исследование показало, что инициативы и эксперты солидарны в мнении, что без классического офлайн-активизма цифровые проекты не могут изменить власть. "Это довольно очевидный тезис. Но эксперты развивают эту мысль и говорят, что даже в условиях цифровых инструментов можно продвигать ценность и помогать белорусам продумывать активности офлайн", - говорит директор ЦНИ.

Белорусы считают "Киберпартизан" самой полезной инициативой

Второй частью исследования стал соцопрос, проведенный среди демократически настроенных белорусов с помощью инициативы "Народный опрос". В исследовании приняло участие 1200 человек, 95% из которых на момент его проведения жили в Беларуси.

Как показал опрос, наиболее полезной белорусы считают деятельность таких цифровых инициатив как "Киберпартизаны" (81,4%), "Белорусский Гаюн" (66,1%), BySol (56,4%) и ByPol (55,9%). Сами респонденты принимали непосредственное участие в деятельности BySol (20,1%), плана "Перамога" (18,3%), платформы "Новая Беларусь" (13,5%), инициативе "Честные люди" (11,8). А вот в оцененных как наиболее полезных "Киберпартизанах", ByPol и "Белорусский Гаюн" принимало участие только 4-6% опрошенных белорусов.

Также почти 70% опрошенных согласились, что цифровые платформы - это хороший способ поддерживать контакты между теми, кто уехал из Беларуси, и оставшимися в стране. "Вместе с тем, около 40% говорят, что демсилам нужно больше думать о том, как взаимодействовать в офлайне в Беларуси - готовить партизанские акции, волонтерские проекты. А 15% опрошенных вообще считают, что большая часть деятельности демсил происходит только онлайн и не имеет ничего общего с реальной политикой", - рассказывает о результатах исследования Леся Рудник. Более того, только половина респондентов верят, что цифровые проекты вроде упомянутых выше могут повлиять на изменение ситуации в стране.

В Tiktok растет популярность прорежимного контента

В рамках исследования был также проведен мониторинг нарративов продемократических и прорежимных каналов и спикеров. Для этого исследователи на протяжении 12 недель (с 1 мая по 23 июля) изучали по 35 прорежимных и про-демократических Telegram-каналов, 35 прорежимных и 25 продемократических Tiktok-аккаунтов, а также 50 хештегов в Tiktok.

В результате выяснилось, что основными нарративами в продемократических каналах стали ухудшение экономической ситуации в Беларуси, тезис о поддержке белорусами Украины, видение будущего Беларуси в Европе, а также нарратив об усилении репрессий в стране. Центральный момент, по словам Рудник, - обвинение Лукашенко во всем, что происходит в Беларуси: его называют диктатором, угрозой Беларуси, а также военным преступником.

В то же время, среди прорежимных аккаунтов доминируют идеологические нарративы: много видео и высказываний о бело-красно-белом флаге, которые называют "нацистским". "Много высказываний о том, что оппозиция в расколе, Запад финансирует Тихановскую и так давит на Беларусь, а ядерное оружие лишь укрепляет позиции Беларуси. Конечно, Лукашенко в прорежимных каналах называют гарантом стабильности, а западные страны - погруженными в кризис, куда они еще и тянут Украину", - перечисляет основные темы автор исследования.

Кроме того, в Tiktok очень популярны прорежимные хештеги - "#забатьку" и "#Лукашенко". По словам Рудник, за время анализа в 12 недель, эти хештеги получили плюс 500 млн просмотров.

Нужно найти способ объединить активность белорусов онлайн и офлайн

Кроме того, исследователи заметили, что каналы из разных лагерей по-разному описывают роль лидера: "У прорежимных спикеров Лукашенко имеет особый вес, все успехи связывают с заслугами Лукашенко. В то же время в продемократической среде Тихановская скорее представляет народ, заслуги и неудачи представляются как общие, мол, мы все этого добились или оказались в этой непростой ситуации".

Подводя итог, Леся Рудник говорит, что белорусское демократическое сопротивление онлайн достаточно многогранно - в нем присутствуют политические, медийные и гражданские инициативы, у которых есть не только компетенции, но и видение, как их применить. "У цифровых инициатив есть аудитория внутри страны, которая им доверяет и верит в их успех. При этом политическая ситуация требует не только креативных цифровых решений, но и поиска новых способов объединения онлайн-предложений с офлайн-активностями, выработки новых смыслов и идей, а также нишевых аполитичных или партизанских проектов".

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