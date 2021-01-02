Испания отказала России в выдаче бывшего депутата Госдумы

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) приняла решение не высылать на родину Андрея Мургу, бывшего члена Госдумы и зампреда правительства Ставропольского края. Об этом сообщает в субботу, 2 января, пресс-служба палаты. Таким образом, Испания ответила отказом на требование России экстрадировать политика, официально обвиненного в мошенничестве. Решение НСПИ является окончательным. Аналогичное было принято нижестоящей судебной инстанцией еще в октябре 2020 года, а затем обжаловано испанской прокуратурой, настаивавшей на удовлетворении требования России. Однако суд не стал менять принятого ранее решения.

Политические мотивы и угроза жизни

В постановлении суда, экземпляр которого имеется у DW, отказ в экстрадиции объясняется тем, что Мурга - "в соответствии с положениями о правах человека" - "нуждается в международной защите", поскольку на родине он "может быть подвергнут унижению и бесчеловечному обращени. А это не соответствует праву на непредвзятый суд". По мнению НСПИ, существует не только "угроза избиений, но и сама жизнь Мурги подвергается опасности".

В постановлении отмечается, что суд принял довод защиты, утверждавшей, что "гонения россиянина на родине носят политический характер". И напоминается, что испанский закон запрещает экстрадицию иностранцев, преследуемых по политическим мотивам и, тем более, когда их жизнь в опасности. Между тем, каких-либо конкретных данных о политическом характере преследования Мурги в постановлении не приводится.

Обвинение в мошенничестве

Следственный комитет по Ставропольскому краю РФ объявил Андрея Мургу в розыск в 2019 году. По данным следствия, он присвоил 3,5 млн рублей, выделенных для создания сайта продвижения продукции местных производителей. В 2018 году Мурга уволился из правительства края. До своего ареста по запросу России в мае 2020 года он проживал в испанской провинции Аликанте, где занимался, по данным издания El Confidencial "капиталовложениями в недвижимость" и "отличался высоким уровнем жизни".

Опрошенный DW мадридский адвокат Педро Луис Лопес отметил, что испанской юстиции довольно часто приходится решать вопрос об экстрадиции граждан России, обвиненных на родине в разного рода правонарушениях. И в основном, требования Москвы удовлетворяются. "Так что дело Мурги является скорее исключением". В качесте примеров, когда России было отказано в экстрадиции по политическим мотивам, адвокат назвал дела опального олигарха Владимира Гусинского и анархиста Петра Силаева. Последний разыскивался в связи с нападением на химкинскую районную администрации в Москве в 2010 году.

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