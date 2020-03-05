Исландские пони решили повторить тот самый мем с котами (фото)

Эти небольшие и очень даже лохматые лошади не боятся холодов, но холодами в Германии пока еще и не пахнет.
Верхайм • В отличие от легендарных котов из популярного мема "Наташ, вставай! Мы там все уронили" эти исландские пони пока, вроде, еще ничего и никого не уронили, но явно что-то затевают - во всяком случае, намекают на готовность повторить успех героев мема, судя по первой фотографии. Они очень охотно позировали корреспонденту агентства dpa, поэтому одним кадром дело не ограничилось.
Неприхотливые и выносливые, живут эти пони круглый год на лугу около Верхайма в гессенском регионе Верхний Таунус в Германии. Погода здесь в середине ноября установилась пасмурная - почти исландская, чему эти лошадки, очевидно, очень даже рады.
Смотрите также:
Дождливая погода стала почти нормой для этого лета в Германии. Однако проведению уникальных лошадиных бегов на севере страны ливни не помешали.
Есть много способов путешествовать по Германии. Один из самых необычных - на таких исторических повозках и каретах.
"Маленькие лошади" - так переводится название этой породы, выведенной в Польше. У коников наблюдаются характерные черты первобытных предков.
28 мая 2016 года в герцогском заповеднике около вестфальского города Дюльмен вновь будут отлавливать жеребцов-однолеток из табуна диких лошадей. Что ожидает зрителей в этот день?
За соревнованиями близ Куксхафена наблюдало около 30 тысяч зрителей.