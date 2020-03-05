 Исландские пони решили повторить тот самый мем с котами (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.11.2021

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По Германии

Исландские пони решили повторить тот самый мем с котами (фото)

Эти небольшие и очень даже лохматые лошади не боятся холодов, но холодами в Германии пока еще и не пахнет.

Исландские лошади в Таунусе, Германия

Верхайм • В отличие от легендарных котов из популярного мема "Наташ, вставай! Мы там все уронили" эти исландские пони пока, вроде, еще ничего и никого не уронили, но явно что-то затевают - во всяком случае, намекают на готовность повторить успех героев мема, судя по первой фотографии. Они очень охотно позировали корреспонденту агентства dpa, поэтому одним кадром дело не ограничилось. 

Исландские лошади в Таунусе, Германия
Исландские лошади в Таунусе, Германия

Неприхотливые и выносливые, живут эти пони круглый год на лугу около Верхайма в гессенском регионе Верхний Таунус в Германии. Погода здесь в середине ноября установилась пасмурная - почти исландская, чему эти лошадки, очевидно, очень даже рады.

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