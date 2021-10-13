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Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ (13.10.2021)

Как реагируют на рост газовых цен рядовые немцы и кого винят? Корреспондент DW обратился с этими вопросами к прохожим в центре Берлина.