Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ (13.10.2021)

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Как реагируют на рост газовых цен рядовые немцы и кого винят? Корреспондент DW обратился с этими вопросами к прохожим в центре Берлина.
Период запредельно высоких цен на газ в ближайшее время закончится, причем независимо от ожидаемого ввода газопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию, считают в министерстве экономики ФРГ.
Одной из причин газового кризиса в ЕС многие считают стремление России ускорить пуск трубопровода "Северный поток-2". Но у Кремля, похоже, есть и вторая стратегическая цель.
Рост цен на газ не является следствием преднамеренной политики РФ, считает Восточный комитет немецкой экономики. По словам немецких лоббистов, "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства.
Немецкие журналисты активно обсуждают цели Владимира Путина, выигрыш "Газпрома", роль "Северного потока - 2", ошибки правительства Германии и задачи ЕС.
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