 Власти Ирана отрицают ликвидацию в Тегеране лидера ″Аль-Каиды″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.11.2020

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Мир

Власти Ирана отрицают ликвидацию в Тегеране лидера "Аль-Каиды"

Газета The New York Times сообщила, что израильские агенты ликвидировали в Тегеране замглавы "Аль-Каиды" Мухаммада аль-Масри. Иран назвал это сообщение выдумкой.

На Мухаммада аль-Масри возлагают ответственность за кровопролитные нападения на посольства США в Кении и Танзании

На Мухаммада аль-Масри возлагают ответственность за кровопролитные нападения на посольства США в Кении и Танзании

Правительство Ирана официально опровергло сообщение американской газеты The New York Times (NYT) о том, что израильские агенты тремя месяцами ранее ликвидировали в Тегеране заместителя главаря террористической сети "Аль-Каида" Мухаммада аль-Масри. МИД Ирана назвал это сообщение выдумкой. "Враги Ирана США и Израиль, распространяя в СМИ выдуманную информацию, пытаются переложить ответственность за криминальные деяния "Аль-Каиды" и других террористических группировок на Тегеран ", - заявил представитель МИД Ирана Саиб Хатибзаде в субботу, 14 ноября.

Ранее NYT, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщила, что аль-Масри был застрелен в Тегеране двумя израильскими агентами еще в августе. На Мухаммада аль-Масри, настоящее имя которого - Абдулла Ахмед Абдулла, возлагают ответственность за кровопролитные нападения на посольства США в Танзании и Кении в 1998 году, в результате которых 224 человека погибли и более 5000 были ранены.

США включили аль-Масри в список самых разыскиваемых террористов и объявили вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к его поимке. По информации NYT, аль-Масри был ликвидирован 7 августа - в очередную годовщину со дня нападений на американские посольства. Вместе с ним, согласно газете, была убита и его дочь Мириам - вдова сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

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    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин


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