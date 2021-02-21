Иран грозит пренебречь договоренностями при обогащении урана

Иран при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности, заявил верховный лидер аятолла Али Хаменеи. "Мы можем обогатить его до уровня в 60 процентов", - привело слова Хаменеи государственное телевидение в понедельник, 22 февраля. Исламская Республика не поддастся давлению со стороны других стран и будет действовать в соответствии с собственными потребностями, отметил он.

Высказывания иранской стороны не остались без внимания. Так, пресс-секретарь Госдепартамента США Эдвард Прайс расценил слова Хаменеи как угрозу. Однако Вашингтон подчеркнул, что при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

Иран и МАГАТЭ согласовали ограниченный контроль атомных объектов

Днем ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Исламской Республикой проверки атомных объектов в ограниченном объеме. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев. Контроль входит в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но МАГАТЭ в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

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