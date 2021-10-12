Ирак сообщил о задержании бывшего замглавы ИГ Сами Джасима

Иракский спецназ задержал бывшего заместителя главы джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) Сами Джасима, сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 11 октября. Аль-Казыми не уточнил, на территории какой страны был схвачен Джасим, отметив лишь, что это была одна из самых сложных трансграничных операций, проведенных когда-либо иракской разведкой.
"В то время как наши герои из иракских сил безопасности обеспечивали безопасность на выборах, их коллеги из иракской национальной разведки проводили сложную внешнюю операцию по поимке Сами Джасима, который отвечал в ИГ за финансы и являлся заместителем (покойного руководителя этой группировки - Ред.) Абу Бакра аль-Багдади. Да здравствует Ирак и наши храбрые герои!" - написал Мустафа аль-Казыми.
На сайте запущенной Госдепартаментом США программы вознаграждений за борьбу с терроризмом указано, что Джасим в 2014 году контролировал на юге иракского города Мосула операции ИГ по незаконной продаже нефти, газа и предметов старины и курировал в группировке ведомство, аналогичное министерству финансов. Американские власти признали Джасима особо опасным террористом и объявили вознаграждение в размере 5 млн долларов за содействие, которое приведет к его поимке.
Соратник лидера "Аль-Каиды"
Джасим многие годы сотрудничал с лидером "Аль-Каиды" в Ираке Абу Мусабом аз-Заркауи, убитым в результате американского авиаудара в 2006 году. Он занимал в Ираке различные посты в сфере безопасности, а в 2015 году перебрался в Сирию после того, как ИГ провозгласила создание халифата, и стал заместителем тогдашнего лидера ИГ аль-Багдади, ликвидированного в результате спецоперации США в 2019 году.
По словам источников в иракской разведке, с которыми побеседовали журналисты AP, Сами Джасим был задержан на территории иностранного государства и перевезен в Ирак несколько дней тому назад.
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Автор: Никита Баталов